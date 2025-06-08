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Европа что-то знает: одна из стран готовится к нападению Путина необычным способом

Даяна Швец
8 июня 2025, 18:40
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Немецкое общество долгое время жило с убеждением, что война в Европе - это маловероятный сценарий, однако геополитическая ситуация изменилась.
путин, ес, европа, кремль
Германия не исключает нападения РФ / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, kremlin.ru

Главное:

  • Угроза войны заставляет Германию пересмотреть политику безопасности
  • Германия модернизирует бомбоубежища из-за угрозы войны

Правительство Германии планирует масштабное расширение системы бомбоубежищ на фоне растущих опасений относительно потенциального вооруженного конфликта с Россией в ближайшие годы. Об этом заявил руководитель Федерального управления гражданской защиты Ральф Тислер в интервью для Südeutsche Zeitung.

По его словам, страна сейчас недостаточно готова к чрезвычайным ситуациям военного характера.

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На сегодня в Германии осталось около 2000 бункеров с периода холодной войны, из которых только 580 технически пригодны к использованию. Однако и они нуждаются в серьезной реконструкции, которая обойдется государству в миллионы евро. Общая вместимость этих укрытий - менее 500 тысяч человек, что критически мало для страны с населением более 80 миллионов.

"Долгое время в Германии было широко распространено мнение, что война - это не тот сценарий, к которому нам нужно готовиться. Это изменилось. Мы обеспокоены риском большой агрессивной войны в Европе. Сейчас Германия находится в гонке со временем, поэтому нельзя полагаться только на строительство новых бункеров", - цитирует издание Тислера.

нато инфографика
​ Расходы НАТО на оборону / Инфографика: Главред

В то же время Тислер подчеркивает: строительство новых бомбоубежищ - чрезвычайно длительный и дорогой процесс. Поэтому Германия должна сосредоточиться на модернизации уже имеющейся инфраструктуры.

"Необходимо также приложить усилия для налаживания информационных систем, таких как приложения и дорожные знаки, чтобы сообщать общественности, где именно они могут искать укрытие, а также модернизировать предупредительные сирены", - добавил глава Федерального управления по вопросам гражданской защиты.

Германия готовится к войне и помогает Украине - что известно

Как сообщал Главред, Германия модернизирует армию до 2028 года из-за угрозы со стороны РФ. Россия может быть готова атаковать территорию НАТО с 2029 года, считают аналитики.

Также сообщалось, что Германия вооружит Украину на 5 млрд евро дополнительно. Значительное количество систем дальнобойного оружия должно быть произведено уже в 2025 году.

Кроме этого, Берлин поможет Киеву разработать крылатые ракеты дальностью до 2500 км. Отмечается, что сейчас Киев проводит исследования таких ракет и уже использовал несколько из них для ударов по территории России более чем за 400 километров за линией фронта.

Больше важных новостей:

Что известно о "Süddeutsche Zeitung"?

"Süddeutsche Zeitung" (SZ, ЗЦ; дословно - "южногерманская газета") - крупнейшая ежедневная газета Германии. Основана 16 октября 1945 года. Издает в Мюнхене издательство "Süddeutscher Verlag", пишет Википедия.

Газета позиционирует себя как "либерально-экономическое" издание. Большое внимание уделяется событиям культурной жизни. Рубрика "Feuilleton", посвященная культуре, идет сразу после рубрики "Политика".

Каждый понедельник выходит приложение со статьями из "Нью-Йорк Таймс" на английском языке, по пятницам выходит журнал "SZ-Magazin" (укр. ЗЦ-Магацин), а по субботам - приложение за неделю. В Мюнхене выходит приложение-афиша "SZ-Extra".

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