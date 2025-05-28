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Берлин поможет Киеву разработать крылатые ракеты дальностью до 2500 км – BILD

Виталий Кирсанов
28 мая 2025, 13:29
264
Германия ведет переговоры о поставке дополнительных систем ПВО Iris-T.
Берлин поможет Киеву разработать крылатые ракеты дальностью до 2500 км – BILD
Берлин поможет Киеву разработать крылатые ракеты / коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот

Кратко:

  • Ракеты Taurus для Украины пока что "табу"
  • Мерц не будет принимать Зеленского с пустыми руками

Правительство Германии планирует предоставить украинской военной промышленности миллионы евро для самостоятельной разработки и массового производства крылатых ракет с дальностью полета до 2500 километров. Об этом пишет BILD со ссылкой на свои источники.

Отмечается, что в настоящее время Киев проводит исследования таких ракет и уже использовал несколько из них для ударов по территории России более чем в 400 километрах за линией фронта.

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Однако проблема в том, что оружейные заводы в Украине являются одними из основных целей российских атак. Поэтому, по данным BILD, Германия ведет переговоры о поставке дополнительных систем ПВО Iris-T. Их поставка может быть объявлена на встрече Мерца и Зеленского в среду.

В то же время издание указывает, что помимо уже обещанных систем, поставки новых немецких систем ПВО в Украину не начнутся до конца 2020-х годов.

По данным BILD, в настоящее время вопрос предоставления ракет Taurus не рассматривается.

"Но канцлер Фридрих Мерц также не будет принимать президента Украины с пустыми руками. Вместо этого наблюдатели предполагают, что он пообещает другие системы вооружения", - отмечает издание.

В частности, речь может идти о системах "Mars-2" с дальностью действия 85 километров. Мерц может поставить новые системы и дополнительные ракеты, таким образом косвенно выполнив свое обещание "оружия большой дальности".

"Однако ракеты M30 и M31 системы Mars-2 управляются по GPS - технологии, которой Россия успешно противостоит уже много лет, тем самым тактически обесценивая это оружие. Кроме того, все соответствующие российские базы находятся за пределами досягаемости этого оружия", - указывает Bild.

Передача Украине ракет Taurus - что известно

Напомним, еще до избрания канцлером Фридрих Мерц заявил, что поддерживает поставки Украине дальнобойных ракет Taurus, однако лишь при условии согласования этого решения с европейскими партнерами.

Впоследствии Мерц заявил, что Зеленский может полагаться на него и Германию в вопросе передачи крылатых ракет Taurus. Великобритания готова поддержать Германию в передаче ракет Taurus Украине.

Кроме этого, канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Германия, Великобритания, Франция и США сняли ограничения на дальнобойность оружия. По его словам, снятие ограничений означает, что Украина может обороняться, нанося удары по военным позициям в России.

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