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Британия поддержит отправку Германией ракет Taurus в Украину - The Telegraph

Анна Ярославская
17 апреля 2025, 09:10
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Позиция Лондона может также служить дополнительным сигналом поддержки новоизбранному канцлеру Фридриху Мерцу.
Taurus, флаг Великобритании
Лондон готов поддержать решение немецкого правительства о предоставлении Украине крылатых ракет Taurus / Коллаж: Главред, фото: pixabay.com, скриншот

Главные тезисы:

  • Британия хочет вооружить Украину как можно лучше
  • Лондон готов поддержать отправку Taurus Киеву
  • Ракеты Taurus могут поражать цели в глубине территории РФ

Великобритания готова поддержать Германию в передаче Украине ракет дальнего радиуса действия Taurus. Впрочем, окончательное решение остается за Германией, где до сих пор продолжаются дискуссии по этому поводу. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.

"Мы продолжаем работать с нашими партнерами, включая Германию, чтобы вооружить Украину как можно лучше для защиты ее суверенной территории", - сказал собеседник издания.

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Как пишут журналисты, такая позиция может также служить дополнительным сигналом поддержки новоизбранному канцлеру Фридриху Мерцу, который вступит в должность в начале мая.

The Telegraph добавляет, что Taurus – мощная система крылатых ракет, которая может поражать цели в глубине российской территории, что делает ее потенциальным оружием, которое может изменить правила игры в руках украинских войск.

Ракета Taurus
Ракета Taurus - что о ней известно / Инфографика: Главред

Поставки Taurus Украине - последние новости

Как писал Главред, будущий канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что готов поставлять Украине немецко-шведские дальнобойные ракеты Taurus. Однако, по его словам, есть условие.

"Я всегда говорил, что сделал бы это (согласился на поставку Украине ракет Taurus — ред.), но только при условии согласования с европейскими партнерами", — сказал Мерц.

По данным Welt, Мерц, который в мае будет утвержден канцлером Германии, может совершить первый зарубежный визит в должности в Украину. Визит находится в стадии подготовки и должен быть приурочен к саммиту "коалиции решительных" 9 мая, который состоится в Киеве. Там также ожидают приезда президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Польши Дональда Туска.

Напомним, в ходе Мюнхенской конференции по безопасности Фридрих Мерц заявил, что не будет отказа от политики, которую он декларировал в прошлом году, еще до начала досрочной избирательной кампании. По его слвоам, Германия может начать поставки Украине дальнобойных ракет Taurus при определенных условиях.

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Ракеты Taurus - что о них известно

Taurus Kepd 350/150 — немецко-шведская авиационная крылатая ракета класса "воздух-поверхность" большой дальности. Она предназначена для высокоточных ударов и поражения высокозащищённых и заглублённых целей без захода самолёта-носителя в зону ПВО противника.

Taurus позиционируется производителем как семейство модульных ракет которые могут быть оснащены различными типами БЧ и стартовать с различных типов платформ: наземных, морских и авиационных (без захода носителя в зону поражения ПВО противника).

Ракета имеет вес 1400 кг и длину 5 метров. Официальная дальность полета - 500 км.

Базовая модель ракеты TAURUS оснащена тандемной бетонобойной боевой частью типа MEPHISTO (Multi-Effect Penetrator, High Sophisticated and Target Optimised). Лидирующий заряд боевой части – кумулятивный, основной заряд – фугасный, он расположен в высокопрочном корпусе, форма которого оптимизирована для пробивки бетона и тяжелых пород грунта. Вес фугасного заряда вместе с корпусом составляет 400 кг, в то время как общий вес боевой части – 480 кг.

Высота полета ракеты составляет 30-70 метров, максимальная скорость – 0,60-0,95 Маха. Наведение ракеты на цель происходит по нескольким системам: IBN (навигация на основе изображений), INS (инерциальная навигационная система), TRN (навигация с привязкой к местности) и MIL-GPS (система глобального позиционирования).

Из открытых источников известно, что Германия заказала 600 таких ракет в период с 2005 по 2010 год. Нынешняя рыночная стоимость одной ракеты составляет около 1,2 млн долларов США.

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