'Закошмарить': стало известно, что подготовила РФ для Сум и речь не об оккупации

Цель врага - "выморить" город, сделав пребывание в нем практически невозможным путем постоянных обстрелов.

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Дикий объяснил новую угрозу для Сум / Коллаж: Главред, фото: 22 отдельная механизированная бригада, фото DeepState

О чем сказал Дикий о Сумах:

Враг хочет иметь возможность обстреливать город из ствольной артиллерии и FPV-дронов

Группировка численностью около 70 тысяч военных перебрасывается на Сумщину

На данный момент город Сумы находится под угрозой ракетных ударов и бомбовых атак с воздуха, но Россия имеет другой, более экономный план - перейти к обстрелам из ствольной артиллерии и FPV-дронов. Такую оценку ситуации дал военный эксперт и ветеран войны Евгений Дикий в эфире на Радио NV.

Он описал ситуацию на Сумщине как тревожную. По его словам, в это направление сейчас движется российская группировка, которую несколько месяцев назад собрали для наступления со стороны Курской области.

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"На Сумщину наползает та группировка, которую они несколько месяцев собирали, чтобы вытеснить нас из Курской области", - сказал Дикий.

Эта группировка насчитывает около 70 тысяч военных, к которым, по его словам, дополнительно привлекли северокорейских солдат. Несмотря на такую численность, Курская операция не принесла России желаемого результата - ресурсы у противника ограничены.

"Именно эта группировка в 70 тысяч оккупантов, которые до того повоевали на Курщине, немного сделала передышку и теперь пробует ползти дальше. Разница огромная. На Курщине они вытесняли нас с незанятых и не укрепленных территорий. В Сумской области есть линия обороны", - добавил Дикий.

Сумы / Инфографика: Главред

Разница, подчеркивает Дикий, заключается в том, что в Курской области украинские войска не держали линию обороны, а на Сумщине такая оборона есть, поэтому продвижение врага будет значительно труднее.

Эксперт считает, что россияне не имеют сил для полномасштабного штурма Сум, но им это и не нужно. Вместо прямого наступления они стремятся приблизиться настолько, чтобы иметь возможность вести эффективные обстрелы из артиллерии и запускать дроны.

"Даже 70 тысяч - это не для того, чтобы, условно говоря, брать Сумы. Но им это на самом деле и не обязательно. Для них программой минимум является доползти до Сум и Харькова на такое расстояние, чтобы они могли эффективно закошмарить город. А к этому они уже и так достаточно близки. Пока что Сумы и Харьков находятся в зоне поражения ракет и авиационных бомб... А вот доползти на такое расстояние, чтобы работала ствольная артиллерия, а еще лучше - FPV-дроны, и тогда все, дальше можно не продвигаться и город не брать, но находиться в нем будет практически невозможно. Это сейчас их цель. То есть не так взять Сумы, как выморить их", - считает Дикий.

Дикий также рассказал о новом российском оружии - усовершенствованных авиабомбах, которые теперь имеют увеличенную дальность поражения на 20 км.

В связи с этим, по его мнению, Украине придется срочно подтягивать резервы, чтобы вытеснить врага с тех рубежей, с которых он может вести массированные и дешевые атаки.

Ситуация на Сумщине - что известно

Как писал Главред, недавно президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вероятное наступление на Сумы. Он высказал мнение, что российские оккупанты могли бы продвигаться быстрее и дальше, если бы у них было достаточно сил.

Недавно в ISW сказали, есть ли у РФ шанс захватить город Сумы. По данным аналитиков, оккупанты перебросили войска с Лиманского и Часов Ярского направлений.

Также в Deep State предупредили о риске того, что FPV-дроны скоро могут начать бить по Сумах. Активность противника с каждым днем усиливается - оккупанты вплотную приблизились к Юнаковке.

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Кто такой Евгений Дикий Евгений Александрович Дикий - украинский ученый, военный, публицист. Кандидат биологических наук, участник войны на востоке Украины, в 2014 году - командир 2-й роты 24-го батальона территориальной обороны "Айдар". С февраля 2018 года возглавляет Национальный антарктический научный центр, пишет Википедия.

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