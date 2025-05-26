РФ перебрасывает 50 000 военных на границу: будет ли наступление на город-миллионник

Ключевые выводы:
- Информация о переброске 50 000 российских военных на Харьковское направление является правдивой
- Происходит сосредоточение резервов в Белгородской области, но их недостаточно для наступления на Харьков
Информация о том, что Россия сосредоточила около 50 тысяч военных в направлении Харькова, действительна. Однако, по словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, речь пока не идет о наступлении непосредственно на город Харьков.
Эксперт подтвердил, что наблюдается активность со стороны РФ, в частности наращивание военного присутствия в Белгородской области. Однако, как отмечает Коваленко, это не свидетельствует о начале масштабного наступления.
"О наступлении на Харьков - преувеличено. Недостаточно ни сил, ни средств. Речь о приграничье", - подчеркнул Коваленко в комментарии LIGA.net.
Такое заявление было сделано на фоне публикации The Military Watch Magazine от 25 мая, где сообщалось о переброске российских военных с Курского направления, включая десантников, с целью подготовки новой фазы боевых действий.
Начальник штаба 13-й оперативной бригады ВСУ Андрей Помагайбус также отметил, что Россия стремится подтянуть войска ближе к линии фронта.
"Противник пытается подтянуть личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хоть какие-то штурмовые действия", - прокомментировал военный.
Журнал The Military Watch Magazine дополнительно предположил, что передислокация может быть связана с потенциальным прибытием северокорейских военных в Курскую область, что создает дополнительное пространство для маневров РФ на другом направлении.
РФ хочет расширить наступление - что известно
Как сообщал Главред со ссылкой на The Military Watch, десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник. Противник пытается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам.
Также и в ГПСУ сказали, где наступают оккупанты. На Сумщине было зафиксировано расширение направлений, по которым пытаются наступать российские захватчики.
Эксперт Марат Гельман убежден, что Украине нужно до сентября удержать оборону и сорвать летнее наступление. Он назвал неожиданный сценарий решения Путина.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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