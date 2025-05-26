РФ перебрасывает 50 000 военных на границу: будет ли наступление на город-миллионник

Речь идет об усилении позиций в приграничье и попытках проведения штурмовых действий.

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Россия приближает войска к приграничью / Коллаж: Главред, фото: ОК "Запад", скриншот из видео

Ключевые выводы:

Информация о переброске 50 000 российских военных на Харьковское направление является правдивой

Происходит сосредоточение резервов в Белгородской области, но их недостаточно для наступления на Харьков

Информация о том, что Россия сосредоточила около 50 тысяч военных в направлении Харькова, действительна. Однако, по словам главы Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, речь пока не идет о наступлении непосредственно на город Харьков.

Эксперт подтвердил, что наблюдается активность со стороны РФ, в частности наращивание военного присутствия в Белгородской области. Однако, как отмечает Коваленко, это не свидетельствует о начале масштабного наступления.

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"О наступлении на Харьков - преувеличено. Недостаточно ни сил, ни средств. Речь о приграничье", - подчеркнул Коваленко в комментарии LIGA.net.

Такое заявление было сделано на фоне публикации The Military Watch Magazine от 25 мая, где сообщалось о переброске российских военных с Курского направления, включая десантников, с целью подготовки новой фазы боевых действий.

Начальник штаба 13-й оперативной бригады ВСУ Андрей Помагайбус также отметил, что Россия стремится подтянуть войска ближе к линии фронта.

"Противник пытается подтянуть личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хоть какие-то штурмовые действия", - прокомментировал военный.

Журнал The Military Watch Magazine дополнительно предположил, что передислокация может быть связана с потенциальным прибытием северокорейских военных в Курскую область, что создает дополнительное пространство для маневров РФ на другом направлении.

РФ хочет расширить наступление - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на The Military Watch, десятки тысяч "элитных" штурмовиков РФ готовят атаку на город-миллионник. Противник пытается стянуть силы ближе к линии фронта и, вероятно, готовится к новым штурмам.

Также и в ГПСУ сказали, где наступают оккупанты. На Сумщине было зафиксировано расширение направлений, по которым пытаются наступать российские захватчики.

Эксперт Марат Гельман убежден, что Украине нужно до сентября удержать оборону и сорвать летнее наступление. Он назвал неожиданный сценарий решения Путина.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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