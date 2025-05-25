Война за четыре области Украины: назван неожиданный сценарий решения Путина

Украине нужно до сентября удержать оборону и сорвать летнее наступление, считает Марат Гельман.

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Осенью Путин может пойти уже на реальные переговоры с Киевом - Гельман / Главред

Что сказал Гельман:

Путину нужно, чтобы была война параллельно переговорам

Путин осенью может пойти на реальные переговоры

Украине нужно приложить максимальные усилия для того, чтобы сорвать летнее наступление российских войск и продержаться до сентября. Осенью глава страны-оккупанта России Владимир Путин может пойти на серьезные переговоры с Киевом после того, как поймет, что оккупировать все районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей военным путем невозможно. Об этом заявил политтехнолог Марат Гельман.

В интервью Главреду он рассказал о том, что задача Путина – переговоры параллельно военным действиям, чтобы избежать новых санкций в отношении России и дополнительных поставок вооружений Украине.

"Путин заинтересован в том, чтобы боевые действия сопровождались надеждой на их скорое завершение. С помощью этой надежды он купирует дополнительные санкции и поставки оружия Украине. Для Путина идеален вариант, при котором война будет продолжаться параллельно с переговорами, к примеру, в Стамбуле или Ватикане. Возможны обмены пленными. Говорят, что Путин с Трампом договорились и об обмене некоторых заключенных. Украина, вероятно, не может остановить такой переговорный процесс, но ее главная задача – показать, что это не реальные переговоры, а декоративная панель", - отметил Гельман.

По его словам, задача Киева – сорвать летнее наступление и продержаться до осени, когда Путин убедится, что его войска не способны оккупировать все районы Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, после чего он пойдет уже на серьезные переговоры с украинским государством.

"До сентября нужно удержать оборону и сорвать летнее наступление. Надеюсь, что Украине в этом помогут европейские страны и Америка. И уже осенью, когда надежда Путина захватить четыре области военным путём иссякнет, о мире можно будет говорить всерьёз", - подчеркнул Марат Гельман.

Смотрите видео, в котором Гельман рассказал, что заставит Путина пойти на реальные переговоры:

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Как сообщал Главред, на переговорах в Стамбуле 16 мая Москва "требовала" от Киева признать оккупацию Крыма, Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Причем учитывая и тот факт, что оккупанты полностью не контролируют всех этих украинских территорий.

Россия на переговорах "требовала" отдать Москве 4 области и грозилась, что, мол, в следующий раз "придется отдать больше", рассказал заместитель министра иностранных дел Украины, участник делегации Киева Сергей Кислица. Дескать, потом может пойти разговор про 6 или 8 областей.

Зеленский не пойдет на уступки и не признает Крым якобы территорией России, отметили журналисты The Sunday Times. Кроме того, президент хочет, чтобы страны-партнеры предоставили Украине гарантии безопасности.

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Кто такой Марат Гельман Марат Гельман – российский политтехнолог, публицист, галерист, коллекционер и арт-менеджер. Бывший директор пермского музей современного искусства PERMM. В период с июня 2002 по февраль 2004 года был заместителем генерального директора Первого канала. Один из создателей Фонда эффективной политики. Руководитель Европейского культурного центра Черногории.

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