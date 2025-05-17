Отказаться от территорий и не только: СМИ обнародовали требования от России в Стамбуле

Стало известно, какие ультимативные требования выдвинула страна-агрессор Россия Украине во время переговоров в Стамбуле.

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СМИ обнародовали требования, которые РФ выдвинула в Стамбуле/ коллаж: Главред, фото: скрин YouTube

Кратко:

РФ выдвинула Украине в Стамбуле ряд ультимативных требований

В частности, страна-агрессор хочет, чтобы Украина отказалась от территорий и претензий на репарации

Также Россия хочет, чтобы на территории Украины не было иностранных войск

Делегация страны-агрессора России во время переговоров в Стамбуле 16 мая озвучила украинской делегации ряд ультимативных требований, среди которых, в частности, отказ Украины от территорий и претензий на репарации.

Российские представители отметили, что Москва готова прекратить огонь только при условии выполнения этих требований. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров.

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Согласно информации Bloomberg, россияне для начала мирного процесса, в частности, хотят чтобы Украина:

закрепила нейтральный статус, без присутствия иностранных войск и оружия массового поражения на своей территории;

официально отказалась от требований репараций от России;

признала аннексию Крыма и еще четырех регионов, даже несмотря на то, что российские войска не контролируют их полностью.

Представители РФ на переговорах заявили, что Владимир Путин согласится на прекращение огня только после того, как Украина выведет свои войска из Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей и передаст их под контроль России. Также Россия также требует международного признания всех пяти регионов как части РФ.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Ранее Главред рассказал, о чем договорились и чего требовали россияне во время переговоров в Стамбуле 16 мая 2025 года. Россия и Украина договорились об обмене пленными и обсудили прекращение огня во время переговоров.

Также сообщалось, что РФ выдвинула ряд неприемлемых для Украины требований - в МИД раскрыли подробности. Украинская делегация спокойно реагировала на позицию России, рассказал Георгий Тихий.

Напомним, в Clash Repor сообщили, что Россия выдвинула Украине 5 условий в Турции. СМИ узнали подробности переговоров в Стамбуле.

Также сообщалось, что Путин избегает Зеленского - Сибига сделал громкое заявление после встречи в Стамбуле. Министр раскритиковал Москву за нежелание договариваться и отсутствие реальных мирных шагов.

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