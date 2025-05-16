"Трамп уже действует": эксперт пояснил, как Путин поплатится за отказ лететь в Турцию

По его словам, Трамп может действовать еще жестче.

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Путин, Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Как Трамп проучит российского диктатора

Почему Трамп лучше Байдена для Украины

Президент США Дональд Трамп после "плевка" Путина начнет действовать жестче по отношению к России и ее лидеру.

В интервью Главреду политический и экономический эксперт рассказал Тарас Загородний, что российский диктатор начал расплачиваться за отказ от встречи с Зеленским.

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"Трамп уже действует: поставки американского вооружения есть, разрешение наносить удары по территории России сохраняется, цена на нефть падает, Штаты о чем-то договариваются с Ираном, из-за чего еще больше упала цена на нефть и пр. Вообще, стратегия Трампа для нас более приемлема, нежели позиция Байдена, которому была интересна российская нефть и высокие цены на нее. Трампу это "по барабану", потому администрация Трампа нам ничего не говорит по поводу наших ударов по нефтяной инфраструктуре России", - отметил эксперт.

По его словам, Трамп может действовать еще жестче, но его нужно заставлять это делать.

"Еще раз подчеркиваю, у нас есть два козыря, которые Украина может уже сейчас задействовать: заблокировать аэропорты России и порты Новороссийска. Мы можем сказать, что не гарантируем безопасность судов, а, если кто-то решит проверить наши слова – потопить танкер к чертовой матери, тогда никто там точно передвигаться не будет", - заявил Загородний.

Также он напомнил, что Зеленский упомянул, что Китай просил Украину не бить по Москве во время парада.

"Поясню для понимания: одно ядерное государство, которое претендует на гегемонию, просит с уважением неядерное государство не сильно шалить на территории другого ядерного государства, потому что Си Приехал посмотреть парад. Это говорит о том, что китайцы реально оценивают потенциал Украины, и Си Цзиньпин верит в ВСУ", - подытожил эксперт.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле - последние новости

Как сообщал Главред, 16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. Они прошли под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана.

Владимир Путин лично не приехал, делегации были представлены чиновниками среднего звена. Главными темами стали прекращение огня и обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Россия выдвинула неприемлемые для Украины требования - вывод украинских войск из 4 регионов. Также представители РФ намекали на оккупацию новых территорий и угрожали Харькову и Сумам.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что обсуждения будут продолжаться, в частности на уровне лидеров. РФ и Украина согласились подготовить письменные предложения по условиям прекращения огня и договорились о новой встрече.

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Кто такой Тарас Загородний Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

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