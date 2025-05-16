Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Политика

"Трамп уже действует": эксперт пояснил, как Путин поплатится за отказ лететь в Турцию

Сергей Кущ
16 мая 2025, 22:19
224
По его словам, Трамп может действовать еще жестче.
Путин, Трамп
Путин, Трамп / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как Трамп проучит российского диктатора
  • Почему Трамп лучше Байдена для Украины

Президент США Дональд Трамп после "плевка" Путина начнет действовать жестче по отношению к России и ее лидеру.

В интервью Главреду политический и экономический эксперт рассказал Тарас Загородний, что российский диктатор начал расплачиваться за отказ от встречи с Зеленским.

видео дня

"Трамп уже действует: поставки американского вооружения есть, разрешение наносить удары по территории России сохраняется, цена на нефть падает, Штаты о чем-то договариваются с Ираном, из-за чего еще больше упала цена на нефть и пр. Вообще, стратегия Трампа для нас более приемлема, нежели позиция Байдена, которому была интересна российская нефть и высокие цены на нее. Трампу это "по барабану", потому администрация Трампа нам ничего не говорит по поводу наших ударов по нефтяной инфраструктуре России", - отметил эксперт.

По его словам, Трамп может действовать еще жестче, но его нужно заставлять это делать.

"Еще раз подчеркиваю, у нас есть два козыря, которые Украина может уже сейчас задействовать: заблокировать аэропорты России и порты Новороссийска. Мы можем сказать, что не гарантируем безопасность судов, а, если кто-то решит проверить наши слова – потопить танкер к чертовой матери, тогда никто там точно передвигаться не будет", - заявил Загородний.

Также он напомнил, что Зеленский упомянул, что Китай просил Украину не бить по Москве во время парада.

"Поясню для понимания: одно ядерное государство, которое претендует на гегемонию, просит с уважением неядерное государство не сильно шалить на территории другого ядерного государства, потому что Си Приехал посмотреть парад. Это говорит о том, что китайцы реально оценивают потенциал Украины, и Си Цзиньпин верит в ВСУ", - подытожил эксперт.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле - последние новости

Как сообщал Главред, 16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. Они прошли под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана.

Владимир Путин лично не приехал, делегации были представлены чиновниками среднего звена. Главными темами стали прекращение огня и обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Россия выдвинула неприемлемые для Украины требования - вывод украинских войск из 4 регионов. Также представители РФ намекали на оккупацию новых территорий и угрожали Харькову и Сумам.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что обсуждения будут продолжаться, в частности на уровне лидеров. РФ и Украина согласились подготовить письменные предложения по условиям прекращения огня и договорились о новой встрече.

Вам может быть интересно:

Кто такой Тарас Загородний

Тарас Загородний — политтехнолог и эксперт. Более двадцати лет занимается политическим консалтингом, участвовал в избирательных кампаниях в качестве политтехнолога, ведет блоги в украинских СМИ. Также его приглашают на политические ток-шоу в качестве эксперта.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Дональд Трамп Владимир Путин Тарас Загородний переговоры в Стамбуле
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Трамп уже действует": эксперт пояснил, как Путин поплатится за отказ лететь в Турцию

"Трамп уже действует": эксперт пояснил, как Путин поплатится за отказ лететь в Турцию

22:19Политика
Переговоры Украины и РФ зашли в "тупик", но вмешалась Турция - CNN

Переговоры Украины и РФ зашли в "тупик", но вмешалась Турция - CNN

21:21Война
ЕС готовит удар по РФ после переговоров в Стамбуле: СМИ узнали детали

ЕС готовит удар по РФ после переговоров в Стамбуле: СМИ узнали детали

20:18Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Заморозки, град и обильные дожди с грозами: стала известна дата опасной погоды

Заморозки, град и обильные дожди с грозами: стала известна дата опасной погоды

Китайский гороскоп на завтра 17 мая: Козлам - месть, Петухам - раздражение

Китайский гороскоп на завтра 17 мая: Козлам - месть, Петухам - раздражение

Как сказать по-украински "сгущенка": стоит избегать распространенной ошибки

Как сказать по-украински "сгущенка": стоит избегать распространенной ошибки

Насыпало много снега и ударил мороз: где в Украине свирепствует непогода

Насыпало много снега и ударил мороз: где в Украине свирепствует непогода

Только гений найдет 3 отличия за 15 секунд: чем отличаются два детектива

Только гений найдет 3 отличия за 15 секунд: чем отличаются два детектива

Последние новости

22:59

"Плюнул в лицо и размазал": эксперт сказал, почему Путин не поехал на переговоры

22:57

"Я позвонила ему": Зеленская рассказала, о перепалке мужа с Трампом и ВэнсомВидео

22:23

Дания не останавливается: Зеленский рассказал об итогах встречи с премьером Дании

22:19

"Трамп уже действует": эксперт пояснил, как Путин поплатится за отказ лететь в Турцию

22:02

Удалось ли оккупантам захватить Торское: командир ВСУ "раскрыл все карты"

Война продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – ЗагороднийВойна продолжится, но у Украины есть два козыря, позволяющие устроить Армагеддон в РФ – Загородний
21:21

Переговоры Украины и РФ зашли в "тупик", но вмешалась Турция - CNN

21:08

Не открывается люк и полный барабан: действенные советы от мастера, как слить водуВидео

21:04

Уже на 13% дешевле: в Украине "обвалились" цены на популярную крупу

20:55

Я говорю "да": Александра Кучеренко поделилась удивительной новостью

Реклама
20:18

ЕС готовит удар по РФ после переговоров в Стамбуле: СМИ узнали детали

20:13

РФ выдвинула ряд неприемлемых для Украины требований: в МИД раскрыли подробностиВидео

20:07

"Янукович приедет": известный певец публично послал беглеца Потапа

19:41

"Полная оккупация": армия РФ может пойти на новые украинские города

19:40

Пенсии пересчитают работающим пенсионерам: кто имеет право и что для этого нужно

19:24

"Счета заблокированы": пользователям ПриватБанка приходят "письма счастья"

19:21

Может спасти жизнь: 3 цифры, которые должен знать каждый перед поездкой в Европу

19:13

А мужа не заметили: Екатерина Усик устроила громкую вечеринку в день рождения

19:10

Итоги переговоров в Стамбулемнение

18:50

Состоится ли новая встреча между Украиной и Россией: подробности в материале

18:47

"Европа может взять РФ за горло": Загородний рассказал о неожиданном сценарии

Реклама
18:40

Как выглядит дочь Цекало и сестры Веры Брежневой: уже 16 лет

18:15

Вдвое больше: в Украине планируют повысить оплату учителям, названа дата

17:59

"Готовы воевать вечно": в РФ пригрозили захватом еще двух областей Украины

17:52

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле: о чем договорились и чего требовали россиянеВидео

17:46

Порошенко проиграл суд о разделе имущества с женой, обойти санкции не удастся - СМИ

17:42

Гривна резко ослабила свои позиции: каким будет курс доллара и евро 19 мая

17:42

"Мы должны усиливать давление": в ЕС заявили о подготовке новых санкций против РФ

17:09

Зеленский поговорил с Трампом: что обсудили лидеры стран

17:03

"Он не согласился ни на что": Зеленский обратился к Путину после переговоров

16:49

В 100 гривен уже не уложиться: в Украине дорожает самая доступная рыба

16:47

Большой обмен и прекращение огня: Умеров озвучил новые детали переговоров с РФВидео

16:13

Трамп планирует "решить вопрос" с Путиным по телефону: о чем будут говорить

16:00

Невыполнимые требования и угрозы: чего хотела РФ на переговорах в Стамбуле

15:55

Путин совершил ошибку с переговорами: генсек НАТО выступил с громким заявлением

15:49

Цена выросла на 52 гривны: популярный молочный продукт бьет все рекорды

15:23

Поражает бронетехнику и летит на десятки км: Украина создала новый дрон

15:20

Вопрос встречи Зеленского с Путиным поднимут в Стамбуле: детали от Reuters

15:08

Появился новый прогноз на победителя Евровидения 2025: Украина в лидерах

14:47

И Кейт и Меган рыдали перед королевской свадьбой: почему они поссорились

14:29

Попытки РФ привязать переговоры в Стамбуле к 2022 году не сработают - Ермак

Реклама
14:25

РФ "выгнала" США с переговоров в Стамбуле, украинская сторона возмущена – СМИ

14:24

Насыпало много снега и ударил мороз: где в Украине свирепствует непогодаВидео

14:15

Осталось три недели: на украинцев могут наложить штрафы до 25 тысяч гривен

13:54

В Украину вернули тела 909 погибших защитников с самых "горячих" направлений

13:54

Слава из "Неангелов" воссоединилась с мужем Каминским

13:47

Тренеры назвали самое важное упражнение для людей 60+ без посещения спортзала

13:40

Пока идут переговоры, РФ ударила баллистикой по одной из областей Украины: детали

13:39

"Все, пока": Елена Зеленская рассказала о трудном разговоре с мужем

13:19

Дожди и похолодание накроют Украину: стала известна погода в выходные

13:17

Трамп анонсировал переговоры с Путиным и назвал вероятные сроки

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять