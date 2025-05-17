Путин избегает Зеленского: Сибига сделал громкое заявление после встречи в Стамбуле

Министр раскритиковал Москву за нежелание договариваться и отсутствие реальных мирных шагов.

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Сибига раскритиковал Москву за нежелание договариваться / Коллаж: Главред, фото: Главред

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Почему делегацию РФ назвали неспособной договариваться

Что мешает прямому диалогу между Путиным и Зеленским

Подытоживая результаты встречи украинской и российской делегаций в Стамбуле, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига раскритиковал состав российской делегации и подчеркнул важность прямого диалога между лидерами стран. Об этом он сообщил в Facebook.

"Прекращение огня - эта делегация не имела достаточных полномочий. И это плохо, что Путин прислал людей такого низкого уровня. Но мы продолжим настаивать на безусловном и длительном, полном прекращении огня. Это основа для успеха любых дальнейших решений и шагов", - заявил Сибига. видео дня

Он подчеркнул, что именно Владимир Путин принимает ключевые решения в России, поэтому встреча с президентом Владимиром Зеленским остается необходимой.

"Ему следует перестать избегать нашего Президента Владимира Зеленского и найти смелость на прямую встречу", - добавил дипломат.

По словам министра, Украина подтвердила свою приверженность миру, тогда как Россия до сих пор не демонстрирует реальных шагов в этом направлении. Он также акцентировал на важности сохранения и усиления международного давления на Москву.

"Сила этого давления обратно пропорциональна готовности россиян к конструктиву. Будем в дальнейшем убеждать наших партнеров в этом. Встреча в Стамбуле не может и не будет служить оправданием не усиливать давление на Россию. Наоборот, она является свидетельством, почему оно нужно", - отметил Сибига.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле - последние новости

Как сообщал Главред, 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. Они прошли под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана.

Кроме того, Россия выдвинула неприемлемые для Украины условия - в частности, требование вывода ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, российская сторона намекала на возможность оккупации Харьковской и Сумской областей.

Также советник Белого дома Себастьян Горка утверждает, что личная встреча Трампа с Путиным может состояться уже в скором времени. По его словам договоренности с Россией - "вопрос времени". По его словам, встреча лидеров является неизбежной, но заставить Путина к этому невозможно.

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Стамбульские переговоры - что о них известно Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а затем в Турции состоялись весной 2022 года. 10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.

В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемое "Стамбульское коммюнике". В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали. 24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать". Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях. Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года. Как пишет издание, документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

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