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Состоится ли новая встреча между Украиной и Россией: подробности в материале

Руслан Иваненко
16 мая 2025, 18:50
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Стороны сошлись на ключевых позициях и заявили о возможной готовности продолжить диалог в ближайшее время.
Переговоры
Турция в дальнейшем будет способствовать диалогу между сторонами / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Читайте в материале:

  • Что именно согласовали Украина и Россия в Стамбуле
  • Какие условия могут привести к прекращению огня
  • Какую роль в переговорах играет Турция

Украина и Россия, вероятно, согласились на дальнейший раунд переговоров после встречи в Стамбуле. Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает Bengu Turk.

"Сегодня был важный день для мира во всем мире. В результате интенсивных дипломатических усилий российская и украинская делегации провели встречу в Стамбуле при содействии Турции", - отметил Фидан.

видео дня

По его словам, стороны договорились об обмене по 1000 пленных с каждой стороны как шаг к укреплению доверия. Также они планируют передать друг другу письменные предложения по условиям прекращения огня.

"Стороны также принципиально договорились встретиться снова. Как Турция, мы будем продолжать прилагать все усилия, чтобы сделать возможным достижение прочного мира между Россией и Украиной", - добавил глава МИД Турции.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как сообщал Главред, в Стамбуле завершились первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. РФ выдвинула нереалистичные требования, в частности вывод украинских войск с собственных территорий.

Также президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, как только это станет возможным. Комментируя мирный процесс по Украине во время визита в ОАЭ, он намекнул, что мир может стать безопаснее уже через 2-3 недели.

Кроме этого, советник Белого дома Себастьян Горка утверждает, что личная встреча Трампа с Путиным может состояться уже вскоре. По его словам договоренности с Россией - "вопрос времени". По его словам, встреча лидеров является неизбежной, но заставить Путина к этому невозможно.

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Переговоры Украины и России сначала на территории Беларуси, а затем в Турции состоялись весной 2022 года.

10 марта в рамках дипломатического форума в Анталье прошла встреча министров иностранных дел Украины и России Дмитрия Кулебы и Сергея Лаврова, а переговоры на уровне делегаций стартовали 29 марта в Стамбуле.
В ходе встречи украинская сторона передала российским делегатам проект соглашения - так называемое "Стамбульское коммюнике".

В течение апреля стороны обсуждали проект соглашения по видеосвязи на уровне делегатов и рабочих групп, но к маю были вынуждены признать, что переговоры забуксовали.

24 ноября 2023 года Давид Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

Позже бывший советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Стамбульские переговоры были вполне реальны и вели к мирному соглашению на выгодных для Украины условиях.

Издание The Wall Street Journal раскрыло детали мирного соглашения, которое разрабатывалось украинской и российской стороной весной 2022 года.

Как пишет издание, документ датирован 15 апреля 2022 года. Участники переговоров с обеих сторон пытались прекратить боевые действия, согласившись превратить Украину в "постоянно нейтральное государство, которое не участвует в военных блоках". Кроме того, речь шла о том, чтобы лишить Украину возможности восстанавливать свою армию при поддержке Запада и оставить аннексированный Крым под фактическим контролем России.

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