Трамп анонсировал переговоры с Путиным и назвал вероятные сроки

Президент США намекнул, что вскоре "мир станет еще безопаснее".

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Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

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Трамп прокомментировал вероятность встречи с Путиным

Мир вскоре станет еще безопаснее, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом он прокомментировал консультации, которые происходят в Стамбуле, сообщает Clash Report.

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Президент США также подчеркнул, что возвращается домой после своего визита в страны Ближнего Востока.

"Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. Теперь время возвращаться домой. Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать", - сказал Трамп.

Кроме того, во время визита в ОАЭ, комментируя мирный процесс по Украине, намекнул, что мир станет еще безопаснее "через 2 - 3 недели", очевидно, намекая на то, что сможет договориться с Путиным.

"Но я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще безопаснее", - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что после того как Путин направил делегацию низкого уровня на переговоры в Турцию, надежды на прекращение огня в Украине пошатнулись. Теперь все внимание приковано к Вашингтону и на его попытки ввести новые санкции, чтобы усадить российского лидера за стол переговоров.

Напомним, что после встречи Зеленского с Трампом у Путина заявили о "готовности к переговорам". Дмитрий Песков прокомментировал встречу со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Как сообщал Главред, Трамп пока не устанавливал крайний срок для Владимира Путина по согласованию режима прекращения огня с Украиной, но отметил, что такой дедлайн может появиться. Трамп уверен, что договоренность будет достигнута в ближайшее время.

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