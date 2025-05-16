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Трамп анонсировал переговоры с Путиным и назвал вероятные сроки

Алексей Тесля
16 мая 2025, 13:17
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Президент США намекнул, что вскоре "мир станет еще безопаснее".
Трамп, Путин
Дональд Трамп может встретиться с Владимиром Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Главное:

  • Трамп прокомментировал вероятность встречи с Путиным
  • Мир вскоре станет еще безопаснее, заявил Трамп

Президент США Дональд Трамп прокомментировал возможность встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

При этом он прокомментировал консультации, которые происходят в Стамбуле, сообщает Clash Report.

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Президент США также подчеркнул, что возвращается домой после своего визита в страны Ближнего Востока.

"Посмотрим, что будет с Россией и Украиной. Теперь время возвращаться домой. Я встречусь с Путиным, как только мы сможем это организовать", - сказал Трамп.

Кроме того, во время визита в ОАЭ, комментируя мирный процесс по Украине, намекнул, что мир станет еще безопаснее "через 2 - 3 недели", очевидно, намекая на то, что сможет договориться с Путиным.

"Но я вам скажу, что уже сейчас мир значительно безопаснее. И я думаю, через две-три недели он будет еще безопаснее", - добавил он.

Ранее сообщалось о том, что после того как Путин направил делегацию низкого уровня на переговоры в Турцию, надежды на прекращение огня в Украине пошатнулись. Теперь все внимание приковано к Вашингтону и на его попытки ввести новые санкции, чтобы усадить российского лидера за стол переговоров.

Напомним, что после встречи Зеленского с Трампом у Путина заявили о "готовности к переговорам". Дмитрий Песков прокомментировал встречу со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уиткоффом.

Как сообщал Главред, Трамп пока не устанавливал крайний срок для Владимира Путина по согласованию режима прекращения огня с Украиной, но отметил, что такой дедлайн может появиться. Трамп уверен, что договоренность будет достигнута в ближайшее время.

Другие новости:

Мирный план Трампа - что известно

Агентство Bloomberg со ссылкой на информированные анонимные источники писало, что специальный представитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог представит мирный план Трампа во время Мюнхенской конференции.

В издании описали, в чем состоит "мирный план Трампа":

  • заморозка войны;
  • оккупированная россиянами территория остается в "подвешенном состоянии";
  • Украина получает гарантии безопасности, чтобы Россия не могла напасть снова.

Позже Кит Келлог заявил, что не будет представлять "мирный план" президента Дональда Трампа на Мюнхенской конференции по безопасности. Когда план будет готов, Трамп лично его представит..

Ранее СМИ писали, что мирный план Дональда Трампа для Украины может включать два основных пункта. Первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорку". Второй параметр - это заморозка боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент.

Бывший советник Дональда Трампа Джон Болтон заявил, что избранный президент США намерен быстро завершить войну в Украине после своего вступления в должность. В то же время условия, на которых это будет достигнуто, Трампа не слишком волнуют.

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Дональд Трамп Владимир Путин переговоры в Стамбуле
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