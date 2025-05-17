Россия выдвинула Украине 5 условий в Турции - Clash Repor

Вы узнаете:
- К условиям 2022 года добавилось еще одно
- Что хотят оккупанты от Украины
Опубликованы российские требования, озвученные Мединским в Стамбуле во время сегодняшних переговоров.
По данным Clash Report, всего Россия выдвинула 5 условий.
Нейтральная Украина — на территории Украины нет иностранных войск или оружия массового поражения, что аналогично модели нейтралитета Австрии.
Отсутствие репараций — взаимный отказ от любых претензий на возмещение ущерба, причиненного войной.
Права русскоязычных граждан. Украина должна принять европейские стандарты прав меньшинств и положить конец "националистической пропаганде".
Признание территорий — Украина не должна отрицать конституционные претензии России на пять украинских регионов (Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую и Крым), и не противодействовать в действиях по их международному признанию.
Условие немедленного прекращения огня — украинские войска должны быть выведены со всех пяти территорий, на которые претендует Россия.
Переговоры Украины и РФ в Стамбуле - последние новости
Как сообщал Главред, 16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. Они прошли под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана.
Владимир Путин лично не приехал, делегации были представлены чиновниками среднего звена. Главными темами стали прекращение огня и обмен пленными в формате 1000 на 1000.
Россия выдвинула неприемлемые для Украины требования - вывод украинских войск из 4 регионов. Также представители РФ намекали на оккупацию новых территорий и угрожали Харькову и Сумам.
Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что обсуждения будут продолжаться, в частности на уровне лидеров. РФ и Украина согласились подготовить письменные предложения по условиям прекращения огня и договорились о новой встрече.
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