СМИ узнали подробности переговоров в Стамбуле.

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Россия выдвинула Украине 5 условий в Турции - Clash Repor / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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К условиям 2022 года добавилось еще одно

Что хотят оккупанты от Украины

Опубликованы российские требования, озвученные Мединским в Стамбуле во время сегодняшних переговоров.

По данным Clash Report, всего Россия выдвинула 5 условий.

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Нейтральная Украина — на территории Украины нет иностранных войск или оружия массового поражения, что аналогично модели нейтралитета Австрии.

Отсутствие репараций — взаимный отказ от любых претензий на возмещение ущерба, причиненного войной.

Права русскоязычных граждан. Украина должна принять европейские стандарты прав меньшинств и положить конец "националистической пропаганде".

Признание территорий — Украина не должна отрицать конституционные претензии России на пять украинских регионов (Донецкую, Луганскую, Херсонскую, Запорожскую и Крым), и не противодействовать в действиях по их международному признанию.

Условие немедленного прекращения огня — украинские войска должны быть выведены со всех пяти территорий, на которые претендует Россия.

Переговоры Украины и РФ в Стамбуле - последние новости

Как сообщал Главред, 16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. Они прошли под председательством главы МИД Турции Хакана Фидана.

Владимир Путин лично не приехал, делегации были представлены чиновниками среднего звена. Главными темами стали прекращение огня и обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Россия выдвинула неприемлемые для Украины требования - вывод украинских войск из 4 регионов. Также представители РФ намекали на оккупацию новых территорий и угрожали Харькову и Сумам.

Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что обсуждения будут продолжаться, в частности на уровне лидеров. РФ и Украина согласились подготовить письменные предложения по условиям прекращения огня и договорились о новой встрече.

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