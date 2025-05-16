Глава российской делегации отличился сразу несколькими фейками.

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Мединский опозорился подводя итоги переговоров в Турции / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

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Мединского подловили на вранье

Какие "перлы" выдал путинский переговорщик

Глава российской делегации на переговорах в Турции Владимир Мединский облажался, прокомментировав переговоры фейковыми цитатами Наполеона и Бисмарка.

В интервью российским пропагандистам Мединский привел несколько цитат, приписываемых разным историческим личностям. Российское оппозиционное издание "Важные истории" обратило внимание, что некоторые их этих цитат являются фейковыми.

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"Как говорил Наполеон, война и переговоры ведутся одновременно", — сказал Мединский, объясняя нежелание Кремля заключать временное перемирие, но ни в каких исторических документах такой цитаты Наполеона не зафиксировано.

Более того, аргументируя требования Москвы передать ей украинские территории, Мединский сослался на немецкого канцлера времен объединения Германии во второй половине XIX века Отто фон Бисмарка.

"Он [Бисмарк] всегда говорил: "Никогда не пытайтесь обмануть русских и что-нибудь у них украсть, потому что пройдет время, и рано или поздно русские всегда приходят за своим". Вот это "русские всегда приходят за своим", мне кажется, очень важный урок истории", — сказал Мединский.

Примечательно, что подлинность этой цитаты опровергает даже сайт Российского военно-исторического общества, которое создал и возглавляет сам же Мединский.

Переговоры Украины и России в Турции - главное

Напомним, 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Украиной и Россией. Встреча прошла под председательством министра иностранных дел Турции Хакана Фидана и длилась менее двух часов.

Президент РФ Владимир Путин лично не приехал, делегации возглавляли чиновники среднего звена. Основными темами стали прекращение огня и обмен пленными в формате 1000 на 1000.

Как сообщал Главред, Россия выдвинула неприемлемые для Украины условия - в частности, требование вывода ВСУ из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, российская сторона намекала на возможность оккупации Харьковской и Сумской областей.

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что переговоры будут продолжаться, в том числе на уровне лидеров государств. Обе стороны согласились подготовить письменные предложения по условиям прекращения огня.

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Кто такой Владимир Мединский? Владимир Мединский - российский политик украинского происхождения, государственный деятель, писатель. Помощник Президента РФ с 24 января 2020 года, пишет Википедия.

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