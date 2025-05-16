Трамп планирует 'решить вопрос' с Путиным по телефону: о чем будут говорить

Ключевые тезисы Трампа:
- Трамп заявил, что "возможно" позвонит Путину
- Личная встреча с Путиным должна состояться
- Мы решим вопрос прекращения огня, а может и нет
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность позвонить лидеру РФ Владимиру Путину. Американский лидер планирует обсудить прекращение огня в войне против Украины. Об этом Трамп сказал журналистам во время общения на борту самолета Air Force One, сообщило CNN.
"Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся", - заявил Трамп, намекая на потенциальную встречу с Путиным.видео дня
Президент США также заявил, что хочет увидеть, удастся ли ему договориться о прекращении войны.
"Я думаю, мы решим этот вопрос, а может и нет, но по крайней мере мы будем знать. И если мы не решим, это будет очень интересно", - сказал Трамп.
Встреча Трампа с Путиным - последние новости
Как сообщал Главред, после того как Россия направила на переговоры в Турцию делегацию низкого уровня, надежды на прекращение огня в Украине пошатнулись. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прорыва не будет без личной встречи Трампа и Путина. В то же время в Вашингтоне рассматривают возможность новых санкций для давления на Кремль.
Также президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, как только это станет возможным. Комментируя мирный процесс по Украине во время визита в ОАЭ, он намекнул, что мир может стать безопаснее уже через 2-3 недели.
Кроме этого, советник Белого дома Себастьян Горка утверждает, что личная встреча Трампа с Путиным может состояться уже вскоре. По его словам договоренности с Россией - "вопрос времени". По его словам, встреча лидеров является неизбежной, но заставить Путина к этому невозможно.
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Скандальные заявления Трампа о войне в Украине
Американский политик, 45-й президент США неоднократно заявлял, что сможет "закончить войну в Украине за 24 часа", если его снова переизберут на пост главы Белого дома. Также он утверждал, что в конце концов российскому диктатору Владимиру Путину удастся захватить Украину. Согласно еще одному его заявлению, Украине, возможно, придется отдать часть территории России, чтобы остановить войну.
О самом российском диктаторе Владимире Путине Трамп говорил комплиментарно. В частности, комментируя встречу Путина и лидера Китая Си Цзиньпина, состоявшуюся 20 марта 2023 года, Трамп назвал хозяина Кремля "очень умным человеком".
"Если вы видели на днях президента Си, умного, лучшего в своей игре, президента Путина, умного, очень умного человека, который стоит там и говорит о мировом порядке на следующие 100 лет", - заявил политик.
По словам Трампа, у него "отличные отношения" с диктатором Путиным, что якобы и поможет ему закончить войну.
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