Трамп планирует 'решить вопрос' с Путиным по телефону: о чем будут говорить

Трамп заявил, что хочет проверить, сможет ли договориться о прекращении огня с Путиным.

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Трамп планирует звонок Путину / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/WhiteHouse, kremlin.ru

Ключевые тезисы Трампа:

Трамп заявил, что "возможно" позвонит Путину

Личная встреча с Путиным должна состояться

Мы решим вопрос прекращения огня, а может и нет

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность позвонить лидеру РФ Владимиру Путину. Американский лидер планирует обсудить прекращение огня в войне против Украины. Об этом Трамп сказал журналистам во время общения на борту самолета Air Force One, сообщило CNN.

"Мы должны встретиться. Мы с ним встретимся", - заявил Трамп, намекая на потенциальную встречу с Путиным. видео дня

Президент США также заявил, что хочет увидеть, удастся ли ему договориться о прекращении войны.

"Я думаю, мы решим этот вопрос, а может и нет, но по крайней мере мы будем знать. И если мы не решим, это будет очень интересно", - сказал Трамп.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Встреча Трампа с Путиным - последние новости

Как сообщал Главред, после того как Россия направила на переговоры в Турцию делегацию низкого уровня, надежды на прекращение огня в Украине пошатнулись. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что прорыва не будет без личной встречи Трампа и Путина. В то же время в Вашингтоне рассматривают возможность новых санкций для давления на Кремль.

Также президент США Дональд Трамп заявил о готовности встретиться с Путиным, как только это станет возможным. Комментируя мирный процесс по Украине во время визита в ОАЭ, он намекнул, что мир может стать безопаснее уже через 2-3 недели.

Кроме этого, советник Белого дома Себастьян Горка утверждает, что личная встреча Трампа с Путиным может состояться уже вскоре. По его словам договоренности с Россией - "вопрос времени". По его словам, встреча лидеров является неизбежной, но заставить Путина к этому невозможно.

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