Вопрос встречи Зеленского с Путиным поднимут в Стамбуле: детали от Reuters

Чтобы дипломатия была результативной, нужно прекращение огня.

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Возможность встречи Зеленского с Путиным / коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

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Приоритет Украины на переговорах в Стамбуле - прекращение огня

Вероятно, поднимется вопрос встречи Зеленского с Путиным

Также необходимы гуманитарные меры по укреплению доверия

На переговорах в Стамбуле, 16 мая, Украина поднимет вопрос о встрече президента Владимира Зеленского и диктатора Владимира Путина. Об этом пишет Reuters.

По словам источника издания, для Украины главный приоритет переговоров с российской делегацией - это прекращение огня.

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Собеседник Reuters также сказал, что украинские переговорщики поднимут вопрос о возможности личной встречи между президентом Украины Владимиром Зеленским и диктатором Владимиром Путиным.

"Мы понимаем, что для того, чтобы любая дипломатия была результативной, нужно прекращение огня. Реальное, долгосрочное и хорошо контролируемое. Также необходимы гуманитарные меры по укреплению доверия, такие как возвращение украинских детей, удерживаемых гражданских лиц, обмен военнопленными на основе "все на всех"", - сказал источник.

Переговоры в Стамбуле - что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ №306/2025 о создании официальной делегации Украины для участия в переговорах по достижению справедливого и устойчивого мира.

Перед началом переговоров в Стамбуле российская сторона начала препятствовать мирным усилиям, выдвигая новые условия. Вероятно, россияне ставят перед собой цель затягивать переговоры.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что все попытки россиян привязать переговоры в Стамбуле к 2022 году не сработают. По его словам, Украина не позволит вернуться к условиям и нарративам начала полномасштабной войны.

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