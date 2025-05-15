Трамп назвал новое условие окончания войны на фоне переговоров в Стамбуле

Трамп назвал новое условие для окончания войны России против Украины и заявил, что ничего не знает о российской делегации на переговорах в Стамбуле.

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Трамп назвал новое условие окончания войны / Коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот

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Трамп не знает ничего о российской делегации на переговорах в Стамбуле

Урегулирование войны в Украине возможно только после встречи Трампа и Путина

Президент США Дональд Трамп заявил, что мирные переговоры по Украине не сдвинутся с места, пока он лично не проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщается в записи Белого дома, сделанной на борту президентского самолета.

Отвечая на вопрос журналистов о том, не разочарован ли Трамп уровнем делегации, которую РФ отправила в Стамбул для переговоров с Украиной Трамп отметил, что "ничего о ней не знает".

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"Я ничего об этом не знаю. Я ничем не разочарован. Я не разочарован. С чего бы мне разочаровываться? Мы только что получили 4 триллиона долларов, а он говорит, что вы разочарованы делегацией. Я ничего не знаю о делегации. Я даже не проверял", - сказал президент США.

Он также отметил, что урегулирование войны РФ против Украины не произойдет пока Трамп и российский диктатор и военный преступник Путин не встретятся лично.

"Послушайте, ничего не произойдет, пока мы с Путиным не встретимся, понятно? И очевидно, что он (Путин - ред.) не собирался ехать. Он собирался, но думал, что поеду я. Он не собирался ехать, если бы меня там не было. И я не верю, что что-то произойдет, пока мы с ним не встретимся. Но мы должны решить эту проблему, потому что слишком много людей умирает", - резюмировал Трамп.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

Позиция Трампа по войне в Украине - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент США Дональд Трамп не посетит Турцию для участия в переговорах между Украиной и Россией, запланированных на 15 мая. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителей Белого дома.

Как отмечает BBC, нынешние действия Трампа могут стать решающими в мирном процессе - он имеет потенциал изменить ход событий как в сторону деэскалации, так и наоборот.

Несмотря на обещание завершить российско-украинскую войну в течение суток, уже прошло 100 дней президентства Трампа, а война продолжается. The Wall Street Journal пишет, что во время закрытой встречи с влиятельными донорами во Флориде президент признал, что решение глобальных конфликтов, включая войну в Украине, оказалось сложнее, чем он ожидал.

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