'Адский удар, Новороссийск не будет существовать': названы рычаги давления ЕС на Путина

Европа может применить настоящие "адские санкции" для РФ и военным или экономическим путем ударить по портам страны-агрессора, отметил дипломат.

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Названы ключевые рычаги давления Европы на Путина / Коллаж Главред, фото: скриншоты из видео

О чем сказал Огрызко:

Европа имеет рычаги давления на Россию

Возможна военная и экономическая блокада портов и "теневого флота"

Европа обладает мощными инструментами давления, которые способны превратиться в настоящие "адские санкции" против России. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины, дипломат Владимир Огрызко.

Дипломат привел конкретные примеры. В частности, через балтийский порт Усть-Луга Россия транспортирует примерно треть экспортной нефти с помощью танкеров так называемого "теневого флота".

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"Не является большой проблемой объявить эти танкеры незаконными, сказать, что они под санкциями, а также не пропускать их через балтийские проливы. Это сделать элементарно", - указывает он.

По его словам, подобные ограничения легко можно ввести и в отношении порта Новороссийск в Черном море.

"Даже если европейцы не захотят делать это лично, они могут тихонько передать Украине несколько десятков ракет, в том числе и Taurus - и порт Новороссийск прекратит свое существование как таковой", - отмечает он.

По его мнению, блокада российских портов возможна как экономическими методами, так и военными. Кроме того, ЕС может полностью отказаться от покупки российского алюминия, сжиженного газа и других товаров. Таким образом, имеются как средства воздействия, так и возможность продемонстрировать политическую решимость - если на это действительно есть воля.

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Напомним, как ранее сообщал Главред, глава МИД России Сергей Лавров резко высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского после того, как тот назвал состав российской делегации в Стамбуле "бутафорским". В ответ Лавров назвал Зеленского "жалким человеком" и заявил, что тот "вести себя глупо".

15 мая в Турции запланированы переговоры между Украиной и Россией. Однако, как сообщил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, несмотря на то что инициатива переговоров принадлежала именно Владимиру Путину, он может так и не прибыть в Стамбул, чем только навредит собственной позиции.

По информации The Telegraph, Путин избегает личной встречи с президентом Зеленским, поскольку такие переговоры могут создать представление о равенстве сторон, что противоречит кремлевскому нарративу о "старшем брате".

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Кто такой Владимир Огрызко Владимир Огрызко - украинский дипломат, министр иностранных дел Украины с декабря 2007 до марта 2009, чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). В Министерстве иностранных дел (сначала УССР, затем - независимой Украины) - с 1978 года. Первая должность Огрызко во внешнеполитическом ведомстве - атташе отдела печати, которую он получил сразу после окончания Киевского государственного университета им.Т.Шевченко. В 1992 году Огрызко присвоен ранг чрезвычайного и полномочного посла Украины. С 1992 по 1996 г. он служил советником, советником-посланником посольств Украины в ФРГ и Австрии. Следующие три года руководил Управлением внешней политики, главным управлением по вопросам внешнеполитической деятельности Администрации президента Украины. В 1999-2004 годах - чрезвычайный и полномочный посол Украины в Республике Австрия и постоянный представитель Украины при международных организациях в Вене. Еще год - посол по особым поручениям МИД Украины. С февраля 2005-го - первый заместитель министра иностранных дел Бориса Тарасюка. 18 декабря 2007-го назначен на должность министра иностранных дел Украины в коалиционном правительстве Юлии Тимошенко. 3 марта 2009 года уволен Верховной Радой по инициативе Кабмина. 17 марта 2009-го назначен президентом Ющенко на должность первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Раисы Богатыревой. Оставил должность вместе с увольнением с должности Ющенко в феврале 2010 года. В сентябре 2010 года Огрызко вступил в партию Наша Украина. В июле 2012 года он сложил полномочия члена президиума и заместителя председателя политсовета партии и прекратил свое членство в ней. С сентября 2014 года дипломат руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как "Новое время", "Украинская правда". С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

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