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Лавров набросился на Зеленского с оскорблениями

Ангелина Подвысоцкая
15 мая 2025, 14:26
1304
Глава российского МИДа обозвал Зеленского и сказал, что "он ведет себя глупо".
Лавров, Зеленский
Лавров обозвал Зеленского / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Что известно:

  • Лавров обиделся на Зеленского
  • Лавров назвал Зеленского жалким человеком

Глава российского МИДа Сергей Лавров резко набросился на президента Украины Владимира Зеленского и обозвал его. Видео уже разлетелось в Сети.

Лавров обиделся на то, что Зеленский назвал "бутафорным" состав российской делегации для переговоров в Стамбуле. Он назвал президента Украины "жалким человеком" и добавил, что Зеленский "ведет себя глупо".

видео дня

"Сначала там Зеленский делал какие-то заявления, требует, чтобы Путин прибыл лично. Ну жалкий человек, всем же понятно. Потом ему старшие товарищи объяснили, что не надо так глупо себя вести и нужны переговоры", - выдал Лавров.

Смотрите видео, как Лавров обозвал Зеленского:

лавров
Лавров обозвал Зеленского / фото: скриншот

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как писал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидал, что глава Кремля Владимир Путин приедет на переговоры в Турцию.

"Нет, я не ожидал [что Путин поедет]. Зачем ему ехать, если я не еду? Потому что я не собирался ехать. Я бы поехал, но не планировал. И я сказал, что не думаю, что он поедет, если я не поеду. И это оказалось правильно", - ответил Трамп.

Глава Кремля Владимир Путин назначил группу чиновников низшего звена, которые будут представлять его правительство на переговорах с Украиной в Турции. Пр этом нет никаких признаков, что российский диктатор планирует присоединиться к переговорам.

Как пишет The Wall Street Journal, журналисты ставят под сомнение сам факто того, что переговоры между воюющими странами состоятся, поскольку Путин проигнорировал призыв президента Зеленского встретиться для прямых переговоров.

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