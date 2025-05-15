Путин все разрушит: Буданов - о том, чем обернется отказ лететь на переговоры

Сегодня, 15 мая, в Турции запланированы переговоры Украины и РФ. Однако российский диктатор Владимир Путин, который сам был инициатором этого переговорного процесса, может не прибыть в Стамбул, чем только сделает хуже для себя. Об этом заявил руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов, сообщает РБК-Украина.
Своим отказом присутствовать на переговорах в Турции Путин разрушит собственные пропагандистские нарративы относительно Украины, говорит Буданов.
"Думаю, Путин не приедет. Но надо понимать, что таким шагом они разрушат свою же идею о том, что Украина делает все для того, чтобы уклониться от настоящих реальных мирных переговоров. Наш президент сделал решительный такой шаг, прямо сказал "все, я приезжаю", и тут уже не получится сказать, что это что-то другое. По факту они не подготовились к этому", - сказал Буданов.видео дня
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