В РФ назвали Зеленского "жалким человеком": в МИД Украины жестко отреагировали

Тихий прокомментировал личные оскорбления президента Украины Владимир Зеленского со стороны российского МИДа.

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Тихий отреагировал на слова российского МИДа / Коллаж: Главред, фото УНИАН, скриншот из видео

Ключевые тезисы:

Россияне прибегают к оскорблениям в адрес Зеленского

Главная задача российского ведомства — лаять из Москвы

Так называемое российское МИД после слов Владимира Зеленского о "бутафорской" делегации России на переговорах в Стамбуле разразился дерзкими заявлениями в сторону президента Украины. Представитель МИД Украины Георгий Тихий уже ответил российским чиновникам.

В X Тихий написал, что вместо того, чтобы российский диктатор Владимир Путин приехал на встречу с Зеленским в Турцию и провел серьезный разговор о прекращении войны и восстановлении мира, страна-агрессор РФ прибегает к оскорблениям в сторону президента Украины.

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"Это уже не впервые российское внешнеполитическое ведомство становится посмешищем. Стоит также отметить, что делегацию в Турции возглавляет не российское внешнеполитическое ведомство - их роль заключается в том, чтобы лаять из Москвы", - подчеркнул он.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров назвал президента Украины "жалким человеком" и добавил, что Зеленский "ведет себя глупо".

А пресс-секретарь министерства иностранных дел страны-агрессора Мария Захарова в четверг назвала Зеленского "клоуном" и "неудачником" после его критики в адрес российской делегации.

Переговоры в Стамбуле - новости по теме

Как писал Главред, российские власти официально утвердили состав делегации для переговоров с Украиной в Стамбуле. В нее вошли высокопоставленные представители Администрации президента, Министерства иностранных дел, Генерального штаба и Министерства обороны РФ. Сам же российский диктатор Владимир Путин в делегацию не вошел.

Позже президент США Дональд Трамп заявил, что не ожидал, что кремлевский лидер Владимир Путин приедет на переговоры в Турцию.

Недавно WSJ раскрыло, о чем будут говорить Украина и РФ в Стамбуле. По данным СМИ, на запланированных переговорах в Стамбуле, украинская и российские стороны будут обсуждать, как реализовать и контролировать безусловное 30-дневное прекращение огня, которое предложила администрация Дональда Трампа.

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Кто такой Георгий Тихий? Георгий Тихий - украинский журналист, советник по коммуникациям министра иностранных дел Украины (2020-2024), спикер Министерства иностранных дел Украины (с 15 июля 2024 года), пишет Википедия.

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