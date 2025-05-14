Кремль впервые раскрыл состав делегации на переговорах в Стамбуле - поедет ли Путин

О чем говорится в материале:
- Какой состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле
- Кто поедет в Стамбул от Украины
Российские власти официально утвердили состав делегации для переговоров с Украиной. В нее вошли высокопоставленные представители Администрации президента, Министерства иностранных дел, Генерального штаба и Министерства обороны РФ. Сам же российский диктатор и военный преступник Путин в делегацию не вошел. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Кремль.
Состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле
Как отмечается, Путин утвердил следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной:
- Мединский В.Р. - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),
- Галузин М.Ю. - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации),
- Костюков И.А. - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации),
- Фомин А.В. - заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации).
Состав делегации Украины на переговорах в Стамбуле
Президент Украины Владимир Зеленский планирует 15 мая совершить визит в Турцию, где должна состояться встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает Radio NV со ссылкой на собственные источники, вместе с Зеленским туда прибудут также несколько украинских чиновников.
В частности, в состав делегации войдут:
- глава Офиса президента Андрей Ермак,
- министр обороны Рустем Умеров,
- дипломатический советник президента Игорь Жовква,
- министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже находится в Турции.
"Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет принимать лично президент уже завтра в Турции", - отмечает источник.
Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме
Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не исключает своего участия в переговорах между Украиной и Россией, которые должны состояться в Турции.
Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что сейчас появляется "окно возможностей", которое позволяет вынести украинский вопрос на глобальный уровень.
Ожидается, что специальный представитель президента Трампа Стив Уиткофф и государственный секретарь США Марко Рубио прибудут в Стамбул в пятницу, 16 мая, чтобы присоединиться к переговорному процессу по прекращению войны.
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