Кремль впервые раскрыл состав делегации на переговорах в Стамбуле - поедет ли Путин

Стало известно, кого российский диктатор Путин включил в делегацию от России для переговоров в Стамбуле, и кто будет представлять на них Украину.

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Стало известно поедет ли Путин на переговоры в Стамбул / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

О чем говорится в материале:

Какой состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле

Кто поедет в Стамбул от Украины

Российские власти официально утвердили состав делегации для переговоров с Украиной. В нее вошли высокопоставленные представители Администрации президента, Министерства иностранных дел, Генерального штаба и Министерства обороны РФ. Сам же российский диктатор и военный преступник Путин в делегацию не вошел. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ со ссылкой на Кремль.

Состав делегации РФ на переговорах в Стамбуле

/ Фото: скриншот

Как отмечается, Путин утвердил следующий состав делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной:

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Мединский В.Р. - помощник президента Российской Федерации (глава делегации),

Галузин М.Ю. - заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации (член делегации),

Костюков И.А. - начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (член делегации),

Фомин А.В. - заместитель Министра обороны Российской Федерации (член делегации).

Состав делегации Украины на переговорах в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский планирует 15 мая совершить визит в Турцию, где должна состояться встреча с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Как сообщает Radio NV со ссылкой на собственные источники, вместе с Зеленским туда прибудут также несколько украинских чиновников.

В частности, в состав делегации войдут:

глава Офиса президента Андрей Ермак,

министр обороны Рустем Умеров,

дипломатический советник президента Игорь Жовква,

министр иностранных дел Андрей Сибига, который уже находится в Турции.

"Но решение о формате переговоров и будут ли они, будет принимать лично президент уже завтра в Турции", - отмечает источник.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что президент США Дональд Трамп не исключает своего участия в переговорах между Украиной и Россией, которые должны состояться в Турции.

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что сейчас появляется "окно возможностей", которое позволяет вынести украинский вопрос на глобальный уровень.

Ожидается, что специальный представитель президента Трампа Стив Уиткофф и государственный секретарь США Марко Рубио прибудут в Стамбул в пятницу, 16 мая, чтобы присоединиться к переговорному процессу по прекращению войны.

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