'Эта неделя может изменить многое': Зеленский рассказал о формате переговоров

Что говорит Зеленский:
- Украинская команда обсудила формат переговоров в Турции
- Трамп рассматривает возможность прибыть в Турцию
- Со стороны РФ ощущение воли для установления мира
Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность прибыть в Турцию для переговоров между Украиной и РФ. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении.
Украинская переговорная команда провела несколько совещаний по формату в Турции. Президент убежден, что эта неделя может многое изменить.
"Я ожидаю, кто прибудет от России, и тогда буду определять, какие шаги стоит делать Украине. Сигналы от них в медиа пока неубедительны. Но мы слышим также, что Президент Трамп рассматривает возможность быть в Турции. Поэтому это может стать наиболее сильным аргументом. Неделя действительно может изменить многое, но может... Сейчас все это решается", - сказал президент.
Он отметил, что ощутимость четкой воли РФ является единственной преградой для установления мира.
Смотрите видео с обращением Владимира Зеленского:
Переговоры в Стамбуле - последние новости
Напомним, Главред писал, что президент Украины Владимир Зеленский планирует полететь в Турцию, чтобы провести личные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным. Если Путин не прибудет на переговоры, это будет свидетельствовать о том, что он не готов заканчивать войну.
Впоследствии высокопоставленный бывший кремлевский чиновник на условиях анонимности сообщил СМИ, что Россию на переговорах может представлять не Путин, а министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.
Напомним, в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле. Президент Зеленский подтвердил свое участие в переговорах в Турции, однако Путин не спешит этого делать.
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