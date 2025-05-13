Путин не поедет в Стамбул - СМИ слили состав делегации РФ на переговорах

Кремль заявил, что объявит состав делегации только после соответствующего указания Путина.

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Путин еще не решил, кто поедет на переговоры / Коллаж Главред, фото: Главред

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Почему Кремль тянет с объявлением делегации

Встретятся ли Путин и Зеленский в Стамбуле

Какую роль в переговорах может сыграть Трамп

Высокопоставленный бывший кремлевский чиновник на условиях анонимности сообщил The Washington Post, что Россию на переговорах могут представлять министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента РФ по вопросам внешней политики Юрий Ушаков.

Аналитик, приближенный к Кремлю, Сергей Марков, прокомментировал возможность участия президента РФ в прямых переговорах:

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"Прямые переговоры между Путиным и Зеленским маловероятны", - отметил он. "Приедет ли Путин в Стамбул для переговоров сейчас, зависит от Трампа - и от того, готов ли Трамп взять на себя ответственность за поведение Зеленского".

В то же время, по информации Telegram-канала "ТАСС", в Кремле еще не подтвердили окончательный состав делегации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время брифинга во вторник заявил, что имена участников станут известны "когда президент сочтет это необходимым", намекая на то, что решение зависит от дальнейших действий Дональда Трампа.

"Пока что не раскрывали. Когда будет указание президента (Путина - ред.), тогда мы это сделаем", - добавил Песков.

Комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности к прямым переговорам с Путиным в Стамбуле, представитель Кремля подчеркнул:

"Послушайте, мы оцениваем только заявление Путина, который предложил провести переговоры делегаций в четверг в Стамбуле. Наша делегация будет там и будет ждать украинскую сторону", - сказал Песков.

Переговоры в Стамбуле - главные новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Кроме того, руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника Президента США по вопросам национальной безопасности.

Как стало известно, Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Путиным. Турция подтвердила готовность принять переговоры на своей территории. Зеленский готов прибыть на переговоры с Путиным в Турции, Кремль пока молчит.

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Что такое The Washington Post? The Washington Post - американская газета, которую издают в городе Вашингтоне. Крупнейшая газета столицы Соединенных Штатов Америки, также входит в число старейших. Содержит срочные новости, репортажи на национальные и международные темы, очерки и комментарии. С августа 2013 года принадлежит миллиардеру Джеффу Безосу, пишет Википедия.

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