"В эти дни будет фарс": какие отмазки придумает РФ, чтобы не везти Путина на переговоры

Российский диктатор не хочет заканчивать войну, а Трампу невыгодно введение санкций, говорит Петр Олещук

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Путин не будет ехать на переговоры в Турцию / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорит Олещук:

РФ будет пытаться оправдать отсутствие Путина на переговорах

Путин испытывает терпение Трампа

Трампу не нравится идея введения санкций против РФ

В четверг в Турции планируются переговоры между Украиной и РФ, на которых лично будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский. Что касается Путина, который сам предложил эти переговоры, он свое участие пока не подтвердил.

Политолог Петр Олещук рассказал на Главреде о том, что в ближайшие дни нас будет ждать "фарс со стороны россиян".

видео дня

"Они будут говорить, что не против переговоров, но Путин не приедет, потому что, мол, сначала надо решить фундаментальные причины", - сказал Олещук.

Интересной будет и реакция американского президента Дональда Трампа на то, что Путин не приедет на переговоры. В то же время пока сложно спрогнозировать, изменит ли это позицию Трампа и отношение к РФ, не начнет ли Трамп верить отмазкам и настаивать на общении с Сергеем Лавровым.

"Очевидно, что сейчас Путин испытывает пределы так называемой трамповской доброй воли. Пытается понять, на какие шаги может или не может пойти Трамп, и в какой ситуации можно попытаться его продавить. Трамп любит использовать аналогии и метафоры с картами, так вот именно сейчас мы наблюдаем за сложной партией, во время которой стороны блефуют и скрывают свои карты на руках. Но в конце концов эти карты придется выложить и принимать определенные решения", - добавил Олещук.

Политолог считает, что это не спровоцирует Трампа на выход из переговорного процесса, так как совсем недавно между Украиной и США было подписано соглашение об ископаемых.

Поэтому я считаю, что выход США из переговоров - блеф, и не исключено, что это блеф лично Уиткоффа. По результатам переговоров с россиянами он показал свою профессиональную недееспособность", - отметил эксперт.

В то же время с большой вероятностью США и Европа могут ввести новые санкции против РФ. Но Трамп все же надеется, что с Путиным можно договориться без экономического давления.

"Была наработана вместе с европейскими партнерами позиция, которая предусматривала новые санкции против Москвы в случае отказа от прекращения огня. Вроде бы все согласовали. Но после того, как Путин предложил переговоры, Трамп сказал: о, прекрасно, давайте проводить переговоры. Трамп вопреки всему хватается за иллюзию возможности договориться с Путиным", - сказал Олещук.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Трампу также не очень выгодно вводить новые санкции, так как этим он будет вынужден признать, что предыдущий президент США Джо Байден, которого Трамп критиковал за санкции и нежелание общаться с российским диктатором, был прав.

Переговоры в Стамбуле - главные новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Как стало известно, Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Путиным. Турция подтвердила готовность принять переговоры на своей территории. Зеленский готов прибыть на переговоры с Путиным в Турции, Кремль пока молчит.

Позже стало известно, что Трамп поставил ультиматум Украине и РФ - Виткофф рассказал, что требуют США. США не начинали эту войну, но хотят помочь ее завершить через прекращение огня, заявил Стив Уиткофф.

Напомним, в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле. Президент Зеленский подтвердил своё участие в переговорах в Турции, однако Путин не спешит этого делать.

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Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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