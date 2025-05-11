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Переговоры с РФ в Стамбуле 15 мая: какое условие выдвинула Украина и как реагирует мир

Юрий Берендий
11 мая 2025, 12:43
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Россия предложила провести прямые переговоры с Украиной в Стамбуле 15 мая и выдвинула ряд условий - как реагирует Украина и мир на заявления Путина.
Путин анонсировал прямые переговоры с Украиной - какие условия сторон
Путин анонсировал прямые переговоры с Украиной - какие условия сторон / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

  • Какие условия переговоров в Стамбуле выдвинули в Кремле
  • Как отреагировали в Украине и каковы цели Путина
  • Реакция мира на заявления Путина

В ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор и военный преступник Владимир Путин сделал громкое заявление, которое касается возможного мирного урегулирования войны против Украины. Кремлевский лидер заявил о готовности к прямым переговорам с украинской стороной, предложив провести встречу уже 15 мая в Стамбуле. Его инициатива прозвучала на фоне продолжающихся боевых действий и усиления международного давления на Россию.

Главред собрал главное, что стоит знать о заявлениях Путина и реакции мира на инициативу Кремля.

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Что заявил Путин

В ночном обращении 11 мая Владимир Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной, которые, по его словам, могут состояться в Стамбуле 15 мая. Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Путин предложил вернуться к формату переговоров, начатых в 2022 году, и обсудить возможность нового перемирия.

"Предлагаем возобновить прямые переговоры с Киевским режимом в четверг, 15 мая в Стамбуле, где они были прерваны", - заявил Путин, добавив, что тогда переговоры, которые не увенчались перемирием, сорвала, по его мнению, Украина.

В обращении он впервые открыто назвал так называемую "специальную военную операцию" войной.

Смотрите видер полного заявления Путина
Смотрите видер полного заявления Путина / Фото: скриншот

"Не исключено, что во время переговоров удастся договориться о новом перемирии, новом прекращении огня", - сказал Путин, добавив, что теперь "мяч на стороне Украины".

Кремль, по словам Путина, готов к переговорам без предварительных условий и ожидает реакции как от украинских властей, так и от ее западных союзников. Он также повторил свой тезис о якобы необходимости устранения "первопричин конфликта".

Путин также напомнил, что с точки зрения Москвы, перемирие должно включать запрет для Украины на перевооружение, подготовку военных и другие действия, которые могли бы усилить ее обороноспособность. Впервые такие условия он озвучил еще в марте, когда комментировал возможность прекращения огня, отметив: "Мы за, но есть нюансы".

Кроме того, он сообщил о планах обсудить потенциальные прямые переговоры с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Переговоры с РФ в Стамбуле 15 мая: какое условие выдвинула Украина и как реагирует мир
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

В обращении не было упоминания о 30-дневном перемирии, которое ранее предлагала Украина, что фактически свидетельствует об отказе Москвы. Инициатива Путина, по сути, является возвращением к переговорному формату 2022 года, который не дал результатов. Он также не призвал к прекращению огня на время возможных переговоров.

Какие условия переговоров в Стамбуле

Помощник президента России Юрий Ушаков озвучил новое требование относительно потенциальных переговоров с Украиной. По его словам, диалог о завершении войны должен происходить с учетом результатов стамбульских переговоров 2022 года, а также учитывая текущую ситуацию на фронте. Об этом он заявил в комментарии российским СМИ.

Ушаков добавил, что Путин пока не определился, кто именно будет представлять Россию на возможных прямых переговорах с Киевом, запланированных на 15 мая в Стамбуле. Накануне Путин предложил провести переговоры без предварительных условий и допустил возможность прекращения огня во время них.

Однако уже вскоре после этого заявления его помощник начал выдвигать требования, в частности относительно учета предыдущих переговоров 2022 года и нынешней ситуации на поле боя.

"Президент даст команду, тогда объявим. С учетом этого (стамбульских переговоров 2022 года. - ред), конечно, с учетом реальной ситуации", - сказал Ушаков.

В Украине выставили условие Путину для переговоров в Стамбуле

Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя заявление российского диктатора и военного преступника Путина о проведении прямых переговоров 15 мая в Стамбуле отметил, что это хороший знак, и заявил, что в РФ начали реально думать об окончании агрессивной войны против Украины.

"Все в мире уже очень давно этого ожидали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны - это прекращение огня. Нет смысла продолжать убийства даже на день. Ожидаем, что Россия подтвердит прекращение огня - полное, длительное и надежное, - начиная с завтрашнего дня, 12 мая, и Украина готова встречаться", - написал президент Украины в Telegram.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак конкретизировал, что Украина готова обсуждать формат прямых переговоров с РФ только при условии, если Кремль согласится на безусловное прекращение огня на 30 дней.

"Россия не должна маскировать под словесные конструкции желание продолжать войну. Прекращение огня - это первый шаг к завершению войны и он подтвердит готовность России закончить убийства", - подчеркнул он в Telegram.

О чем свидетельствует заявление Путина

Глава Центра противодействия дезинформации при СНБОУ Андрей Коваленко предупреждает, что заявления российского диктатора свидетельствуют о том, что РФ отказалась от окончания войны в пользу летнего наступления на фронте.

"Полное прекращение огня, Россия должна согласиться на то, чего постоянно пытается избежать", - добавил он.

Реакция Трампа

Дональд Трамп отреагировал на заявление Владимира Путина, который накануне отверг идею 30-дневного перемирия с 12 мая, взамен предложив провести переговоры 15 мая в Стамбуле. В заметке на платформе TruthSocial Трамп назвал это "потенциально большим днем для России и Украины" и выразил надежду, что война наконец завершится.

Новая Дональд Трамп инфографика
Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

"Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая баня", надеюсь, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир", - заявил он.

Он также заявил, что будет продолжать работать с обеими сторонами для достижения мирного решения.

"США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди большая неделя!", - добавил президент США.

Реакция Макрона

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон, комментируя предложение Кремля о прямых переговорах в Стамбуле, назвал его "первым шагом", но отметил, что этого недостаточно. По словам Макрона, Путин демонстрирует поиск выхода из ситуации, однако в то же время пытается выиграть время.

На вопрос, является ли такая инициатива частью затягивания процесса, французский лидер ответил утвердительно: "Да, да, это так".

Позже в своей заметке в соцсети X президент Франции подчеркнул, что во время пребывания в Киеве вместе с Дональдом Трампом они озвучили четкую инициативу: ввести безусловное 30-дневное прекращение огня, начиная с понедельника. По его словам, президент Зеленский уже согласился на это без всяких условий, и теперь Франция ожидает такого же конкретного ответа от России.

"Не может быть никаких переговоров, когда говорит оружие. Не может быть диалога, если в то же время бомбардируют гражданское население. Сейчас нужно прекращение огня, чтобы можно было начать переговоры. Ради мира", - резюмировал он.

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