В Китае "подыграли" Кремлю и раскрыли планы Путина на переговоры с Украиной

Путин "высоко оценил" якобы справедливую и объективную позицию Китая по войне России против Украины.

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Путин рассказал Си Цзиньпину о своих планах по переговорам / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Что сказали в Китае:

Путин готов к переговорам по Украине "без предварительных условий"

Путин хочет "справедливого и прочного соглашения"

Глава Кремля Владимир Путин сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что он, мол, готов к переговорам по завершению войны с Украиной "без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения". Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Как сообщает Xinhua, глава китайского МИД также рассказал, что Путин, дескать, оценил и позицию Пекина по вопросу российско-украинской войны.

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"Президент Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая относительно украинского кризиса (войны, которую РФ ведет против Украины) и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения", - сказал Ван И.

Китай, в свою очередь, мол, приветствует любые усилия, "направленные на мир".

Журналисты напомнили, что Си Цзиньпин был в России в период с 7 по 10 мая. Это уже 11-й визит Си в РФ.

Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Путин предложил Украине прямые переговоры – что ответили в Киеве:

Как сообщал Главред, в ночь на 11 мая кремлевский руководитель Путин предложил Украине прямые переговоры, которые можно провести 15 мая в Турции. Агрессор Россия, дескать, готова разговаривать с Киевом без предварительных условий. Но "чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу".

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков назвал и так называемое условие России для переговоров с Украиной. Речь идет об учитывании "реальной ситуации" на поле боя.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя заявления Путина, выразил надежду на прекращение войны.

"Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая баня", надеемся, закончится. Это будет совершенно новый, гораздо лучший МИР. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди Большая неделя!" – сказал глава Белого дома.

Президент Владимир Зеленский считает, что мысли Кремля о завершении войны – хороший знак. Однако Россия должна согласиться на полное прекращение огня уже с 12 мая. Если так произойдет, Украина готова к переговорам.

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У Путина назвали "требования" России для начала переговоров с Украиной

В Кремле "развели" друга Трампа на переговорах в Москве: СМИ раскрыли детали Отношения Китая и России на фоне войны в Украине - главное Китай стал главным партнером России после полномсштабного вторжения в Украину и санкций Запада. При этом Пекин настаивает, чтобы Украина садилась за стол переговоров с агрессором на выгодных Путину условиях. Помимо того, Пекин продолжает экспортировать в Россию станки, электронику и другие товары, которые могут помогать Кремлю вести войну в Украине. Также Китай покупает у РФ энергоносители, пополняя таким образом её бюджет. Запад понимает все возможные последствия "дружбы" двух режимов и пытается либо добиться расположения Си Цзиньпиня, чем объясняется недавний визит Си в Европу и поездки европейских делегаций в Китай, либо продавить тесные отношения КНР и РФ путем предупреждений и наложением санкций.

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