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В Китае "подыграли" Кремлю и раскрыли планы Путина на переговоры с Украиной

Андрей Ганчук
11 мая 2025, 11:22
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Путин "высоко оценил" якобы справедливую и объективную позицию Китая по войне России против Украины.
Путин, Си
Путин рассказал Си Цзиньпину о своих планах по переговорам / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Что сказали в Китае:

  • Путин готов к переговорам по Украине "без предварительных условий"
  • Путин хочет "справедливого и прочного соглашения"

Глава Кремля Владимир Путин сказал лидеру Китая Си Цзиньпину, что он, мол, готов к переговорам по завершению войны с Украиной "без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения". Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И.

Как сообщает Xinhua, глава китайского МИД также рассказал, что Путин, дескать, оценил и позицию Пекина по вопросу российско-украинской войны.

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"Президент Путин высоко оценил объективную и справедливую позицию Китая относительно украинского кризиса (войны, которую РФ ведет против Украины) и выразил готовность начать мирные переговоры без предварительных условий, надеясь на достижение справедливого и прочного мирного соглашения", - сказал Ван И.

Китай, в свою очередь, мол, приветствует любые усилия, "направленные на мир".

Журналисты напомнили, что Си Цзиньпин был в России в период с 7 по 10 мая. Это уже 11-й визит Си в РФ.

Китай, Китай Россия, позиция Китая война в Украине
Позиция Китая по войне в Украине / Инфографика: Главред

Путин предложил Украине прямые переговоры – что ответили в Киеве:

Как сообщал Главред, в ночь на 11 мая кремлевский руководитель Путин предложил Украине прямые переговоры, которые можно провести 15 мая в Турции. Агрессор Россия, дескать, готова разговаривать с Киевом без предварительных условий. Но "чтобы устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу".

Помощник главы Кремля Юрий Ушаков назвал и так называемое условие России для переговоров с Украиной. Речь идет об учитывании "реальной ситуации" на поле боя.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, комментируя заявления Путина, выразил надежду на прекращение войны.

"Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая баня", надеемся, закончится. Это будет совершенно новый, гораздо лучший МИР. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди Большая неделя!" – сказал глава Белого дома.

Президент Владимир Зеленский считает, что мысли Кремля о завершении войны – хороший знак. Однако Россия должна согласиться на полное прекращение огня уже с 12 мая. Если так произойдет, Украина готова к переговорам.

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