У Путина назвали "требования" России для начала переговоров с Украиной

В Кремле подтвердили завершение так называемого перемирия к 9 мая.

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У Путина уже озвучивают свои требования для, мол, диалога "без предварительных условий" / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube

Что сказали в Кремле:

"Устойчивый мир может наступить после серьезного диалога"

"РФ готова говорить с Киевом хоть с утрам 15 мая"

Москва хочет вести переговоры "с учетом реальной ситуации"

Глава страны-агрессора России "готов" к переговорам с Украиной, устойчивый мир якобы может наступить после серьезного диалога. Москва, дескать, хочет разговаривать "с учетом реальной ситуации" на поле боя и ждет ответа от Киева. Об этом заявили в Кремле.

В эфире государственного пропагандистского канала Россия 1 кремлевский рупор Дмитрий Песков заявил, что, мол, к устойчивому миру могут привести "серьезные переговоры".

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"Решение об установлении устойчивого мира на Украине может быть найдено только при проведении серьезных переговоров", - сказал чиновник.

Также ситуацию прокомментировал и помощник Путина по внешней политике Юрий Ушаков. По его словам, Россия будто бы готова к переговорам с Украиной "хоть с утра" 15 мая и ждет реакции Киева.

Дипломат добавил, что Москва "хочет" вести диалог с позиции "реальной ситуации" на поле боя.

"С учетом этого, конечно. С учетом реальной ситуации", - сказал Юрий Ушаков и подчеркнул, что формат переговоров будет скорректирован по обстоятельствам.

Путин выступил за "прямые переговоры" с Украиной – что об этом известно:

Как сообщал Главред, ночью 11 мая глава Кремля Владимир Путин выступил с экстренным заявлением. Путин предложил Украине переговоры 15 мая в Стамбуле и добавил, что Москва, мол, готова к серьезному диалогу "без предварительных условий". При этом он не исключил перемирия между Киевом и Кремлем. Российская сторона, дескать, захотела "устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного, прочного мира на историческую перспективу"

От 30-дневного перемирия Путин отказался.

Накануне лидеры "коалиции желающих" – президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Британии Кир Стармер – заявили, что Россия столкнется с новыми санкциями, если не пойдет на 30-дневное прекращение огня.

Президент США Дональд Трамп уже прокомментировал слова Путина. Он надеется на завершение войны.

"Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая баня", надеемся, закончится. Это будет совершенно новый, гораздо лучший МИР. Я буду продолжать работать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что это произойдет. США хотят сосредоточиться на восстановлении и торговле. Впереди Большая неделя!" - написал Трамп в своей соцсети Truth social.

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Кто такой Юрий Ушаков? Юрий Ушаков – российский дипломат, государственный деятель. С мая 2012 года занимает должность помощника президента РФ. В зоне ответственности Ушакова – внешняя политика. В период с 1996 по 1998 год был постоянным представителем России при ОБСЕ, позже, с 1998 по 1999, занимал пост заместителя министра иностранных дел. А с 2008 по 2012 год Ушаков был заместителем руководителя аппарата правительства России, пишет Википедия.

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