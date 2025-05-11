Выступление Путина: Трамп и Макрон ответили на его заявления

Трамп заявил о "великом дне" для Украины и РФ, а Макрон назвал предложение диктатора "первым шагом, но недостаточным".

https://glavred.info/world/vystuplenie-putina-tramp-i-makron-otvetili-na-ego-zayavleniya-10663640.html Ссылка скопирована

Трамп и Макрон ответили на заявления Путина / Коллаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, kremlin.ru, УНИАН

Вы узнаете:

Как прокомментировал заявление диктатора Трамп

Как прокомментировал заявление диктатора Макрон

Президент США Дональд Трамп прокомментировал последнее выступление российского диктатора Владимира Путина, в котором тот фактически отказался от 30-дневного перемирия с 12 мая, вместо этого предложив переговоры в Стамбуле 15 мая. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social.

"Подумайте о сотнях тысяч жизней, которые будут спасены, когда эта бесконечная "кровавая бойня", как мы надеемся, закончится. Это будет совершенно новый и гораздо лучший мир", - заявил Трамп. видео дня

Президент США заявил о "потенциально большом дне для России и Украины" после предложения Киева о 30-дневном перемирии и предложения Кремля о прямых переговорах.

Трамп заверил, что планирует и дальше работать с обеими сторонами, чтобы достичь результата.

По его словам, США стремятся сосредоточиться на восстановлении и развитии торговли. Лидер США также заявил, что "впереди важная неделя".

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон считает предложение Путина по возобновлению с Украиной прямых переговоров "первым шагом, но недостаточным". Его цитирует France 24.

"Безусловному прекращению огня не предшествуют переговоры", – сказал Макрон журналистам, сойдя с поезда в польском городе Перемышль по возвращении из поездки в Украину, добавив, что Путин "ищет выход, но он все еще хочет выиграть время".

По мнению французского президента, предложение диктатора РФ является "недостаточным".

Переговоры о перемирии между Украиной и РФ – главные новости:

Как сообщал Главред, 10 мая в Киеве состоялась встреча "коалиции желающих" – в столицу приезжали президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Британии Кир Стармер и канцлер Германии Фридрих Мерц. По итогам встречи Макрон и Стармер заявили, что Россию ждут новые санкции от США и Европы, если Москва откажется от 30-дневного прекращения огня.

Россия согласится на 30-дневное перемирие, если Украина, мол, пойдет на требования Кремля, сказал представитель российского президента Дмитрий Песков. В частности, Москва требует прекращения поставок западных вооружение Киеву и остановку подготовки украинских военных.

Полное прекращение огня в Украине положит начало процессу завершения войны, считает американский представитель Кит Келлог.

Путин ночью выступил с экстренным заявлением, в рамках которого предложил Украине прямые переговоры в Турции уже 15 мая.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред