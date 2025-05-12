Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Путиным: что известно

Турция подтвердила готовность стать посредником в мирном урегулировании и принять переговоры на своей территории.

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Эрдоган провел переговоры с Путиным и Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео в YouTube

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Эрдоган провел переговоры с Путиным (11 мая) и Зеленским (12 мая)

Турция подтвердила готовность принять переговоры на своей территории

Зеленский готов прибыть на переговоры с Путиным в Турции, Кремль молчит

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидером РФ Владимиром Путиным. Основной темой обсуждений стало прекращение войны в Украине. Об этом сообщило турецкое издание Hürriyet.

По словам Эрдогана, 11 мая он имел разговор с Путиным, во время которого стороны обсудили важные вопросы, среди которых завершение войны в Украине. На следующий день, 12 мая, президент Турции провел переговоры с Владимиром Зеленским. Во время разговора он подчеркнул, что Турция готова выступить посредником в мирном урегулировании войны.

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"Мы только что провели переговоры с господином Зеленским, президентом Украины. На прошлой неделе мы также обсуждали этот вопрос с господином Трампом и говорили о шагах, которые мы могли бы сделать, чтобы остановить кровопролитие. Мы также поддерживаем стремление моего дорогого друга Трампа решать горячие конфликты путем диалога и дипломатии. Турция стала страной, к посредничеству которой обращаются во всем мире в мирной дипломатии", - заявил Эрдоган.

Турецкий лидер также утверждает, что в марте 2022 года стороны были близки к прекращению войны. Однако, по его словам, мирные усилия тогда провалились из-за "вмешательства военных баронов".

"Россия, Украина и Соединенные Штаты договорились о проведении переговоров. Как единственная страна, которая завоевала доверие всех сторон, мы вновь заявили, что готовы внести свой вклад в эти переговоры и будем рады принять их у себя. Мы надеемся, что возможность, которой мы воспользовались в этот раз, не будет упущена", - добавил Эрдоган.

Зеленский - о разговоре с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что провел с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом "предметный разговор". Во время разговора Зеленский подтвердил готовность к прямым переговорам с российским диктатором Путиным в Турции.

"Украина всегда поддерживает дипломатию. Я готов быть в Турции. К сожалению, мир до сих пор не получил ясного ответа из России относительно многочисленных предложений прекратить огонь. Российские обстрелы и штурмы продолжаются. Москва весь день молчала о предложении прямой встречи. Очень странное молчание. Все равно надо будет России заканчивать войну, и лучше сделать это раньше. Нет смысла продолжать убийства", - заявил Зеленский.

Глава государства также сообщил, что президент Эрдоган подтвердил готовность принять переговоры на территории Турции. Кроме этого, Зеленский подчеркнул, что президент США Дональд Трамп полностью поддерживает встречу и Украина хотела бы, чтобы он нашел возможность быть в Стамбуле.

"Украина не хотела этой войны ни секунды от ее начала. Мы с партнерами вместе заботимся о безопасности, мы вместе готовим надежную основу для установления мира, вместе действуем так, чтобы дипломатия действительно сработала", - добавил украинский президент.

Мирные переговоры в Стамбуле - что известно

Как сообщал Главред, в ночь на 11 мая российский диктатор Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной, которые должны состояться 15 мая в Стамбуле. В то же время он отказался поддержать предложенное Украиной 30-дневное прекращение огня, которое должно было бы начаться с 12 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах в Турции. Он подчеркнул, что Украина ожидает не только встречи, но и полного и длительного прекращения огня с 12 мая.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что также может приехать в Турцию 15 мая, чтобы присоединиться к переговорам между Зеленским и Путиным. Трамп выразил надежду на положительный результат переговоров и предположил, что Россия все же может согласиться на 30-дневное прекращение огня.

После этого Зеленский заявил, что Украина поддерживает инициативу США о прекращении огня и проведении прямых переговоров с Россией в Турции. Киев выступает за участие президента США Дональда Трампа в этой встрече и готов к полному прекращению огня для запуска дипломатии.

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Кто такой Реджеп Тайип Эрдоган? Реджеп Тайип Эрдоган (тур. Recep Tayyip Erdoğan[a]; род. 26 февраля 1954, Стамбул, Турция) - турецкий государственный деятель, политик. Президент Турции с 28 августа 2014 года, пишет Википедия. Премьер-министр Турции (2003-2014). Лидер турецкой правящей Партии справедливости и развития. В 1994-1998 годах был мэром Стамбула. В 2018 году вновь был избран Президентом на досрочных выборах в Турции. Почетный доктор МГИМО.

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