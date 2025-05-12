Путин игнорирует предложение Зеленского: в МИД анонсировали ответ на саботаж РФ

Россия игнорирует предложение о прекращении огня и атакует по всему фронту, заявил Андрей Сибига.

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Россия продолжает наступление, игнорируя призывы к перемирию / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Сибиги:

Россия полностью проигнорировала предложение о прекращении огня

Атаки врага продолжаются по всей линии фронта

Зеленский предложил Путину личную встречу 15 мая, но ответа нет

Россия полностью проигнорировала предложение о полном и длительном прекращении огня. Кремль демонстрирует, что его единственная цель - продолжение войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

Глава украинского МИД принял участие в онлайн-встрече с министрами иностранных дел Великобритании, Германии, Италии, Испании, Польши, Франции, а также представителями ЕС. Основными темами переговоров были совместная стратегия достижения мира и координация усилий с Соединенными Штатами. Перед началом встречи он получил оперативную информацию с фронта от главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

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"Они продолжают атаковать украинские позиции вдоль всей линии фронта. Москва теряет еще одну возможность положить конец убийствам. Это еще раз демонстрирует, что единственная цель России - продолжить войну. Наоборот, Украина прилагает все усилия, чтобы прекратить войну и дать шанс дипломатии", - подчеркнул Сибига.

Министр напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил лидеру РФ Владимиру Путину личную встречу 15 мая, однако ответа из Кремля до сих пор не поступило. По словам Сибиги, участники встречи обсудили новые решительные шаги в случае дальнейшего саботажа со стороны РФ - усиление санкций против банковского и энергетического секторов РФ, а также о новых пакетах оборонной поддержки для Украины.

"Путин должен понимать последствия отказа от мирных усилий и продолжения войны", - добавил он.

Санкции против РФ / Инфографика: Главред

Переговоры в Стамбуле - новости по теме

Напомним, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной 15 мая в Стамбуле. Он предложил вернуться к формату переговоров 2022 года. В то же время он не поддержал предложенное Украиной 30-дневное прекращение огня.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов к переговорам с Владимиром Путиным в Турции и ждет от России полного и длительного прекращения огня уже с 12 мая. Руководитель ОП Андрей Ермак добавил, что Зеленский готов сделать все для завершения войны.

Как сообщал Главред, российский президент Владимир Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня. Германия предупредила Кремль, что в случае отказа от перемирия будет начата подготовка к новым санкциям.

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Кто такой Андрей Сибига? Андрей Сибига - министр иностранных дел, украинский дипломат, родился 1 января 1975 года в городе Зборов, Тернопольской области. С 2016 по 2021 год Андрей Сибига был чрезвычайным и полномочным послом Украины в Турции, где играл ключевую роль в укреплении украинско-турецких отношений. В 2021 году он был назначен заместителем руководителя Офиса президента Украины, а с апреля 2024 года - первым заместителем министра иностранных дел Украины, говорится в материале Главреда.

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