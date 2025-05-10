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Перемирие на 30 дней: в ОП раскрыли план действий, если РФ отвергнет инициативу

Руслана Заклинская
10 мая 2025, 20:27
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Заместитель руководителя Офиса президента отметил, что решение было принято лидерами свободного мира и Россия должна дать четкий ответ.
Перемирие на 30 дней: в ОП раскрыли план действий, если РФ отвергнет инициативу
Киев ждет ответа Москвы / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Брусила:

  • Украина предложила России полное прекращение огня на 30 дней
  • Киев ждет четкого ответа Москвы
  • Если Россия откажется, Запад сможет быстро собраться и определить следующие шаги

Украина предложила России полное прекращение огня сроком на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Сейчас Киев ожидает четкого ответа Москвы. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило в эфире "Мы - Украина".

"Мы это определяем очень просто. Сегодня это предложение объявлено, оно было принято и выработано лидерами свободного мира. Сегодня Украина является центром глобальных событий, соответственно Россия должна отреагировать на то предложение, которое сформировали большинство лидеров и поддержали его, и недвусмысленно об этом заявили", - отметил он.

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Брусило подчеркнул, что перемирие должно начаться без предварительных условий и действовать в течение 30 дней. Если Россия откажется от этого шага, Запад будет иметь возможность быстро собраться повторно и определить дальнейшие меры воздействия на Кремль.

"Это перемирие, эта тишина, будет действительным начиная с понедельника. Если Россия не согласится на условия этой тишины - прекращение огня, лидеры всегда смогут снова собраться в том формате, в котором они сегодня собирались, провести видеоконференцию, решить, какими будут их следующие шаги. По состоянию на сейчас мы ждем ответа от Москвы, какой-то конкретной реакции на абсолютно конкретное и понятное, четкое предложение - 30-дневная тишина без предварительных условий", - добавил заместитель руководителя ОП.

Прекращение огня в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении начать полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией с 12 мая. Перемирие должно длиться не менее 30 дней и охватывать все сферы - сушу, воздушное пространство и море.

Лидеры Франции и Великобритании выступили с заявлением, в котором пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от прекращения огня. Они также подчеркнули, что вместе с США готовы усилить военную и финансовую поддержку Украины.

Встреча "Коалиции желающих" в Киеве, с участием лидеров Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши, вызвала резкую реакцию Москвы. Дмитрий Медведев предложил лидерам этих стран "засунуть мирные планы" в неприличное место, а Песков заявил, что РФ не боится санкций.

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Кто такой Игорь Брусило?

Игорь Николаевич Брусило (род. 1980) - украинский дипломат. Указом Президента Украины 17 марта 2021 года назначен Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины, пишет Википедия.

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