Перемирие на 30 дней: в ОП раскрыли план действий, если РФ отвергнет инициативу

Ключевые тезисы Брусила:
- Украина предложила России полное прекращение огня на 30 дней
- Киев ждет четкого ответа Москвы
- Если Россия откажется, Запад сможет быстро собраться и определить следующие шаги
Украина предложила России полное прекращение огня сроком на 30 дней, начиная с понедельника, 12 мая. Сейчас Киев ожидает четкого ответа Москвы. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило в эфире "Мы - Украина".
"Мы это определяем очень просто. Сегодня это предложение объявлено, оно было принято и выработано лидерами свободного мира. Сегодня Украина является центром глобальных событий, соответственно Россия должна отреагировать на то предложение, которое сформировали большинство лидеров и поддержали его, и недвусмысленно об этом заявили", - отметил он.видео дня
Брусило подчеркнул, что перемирие должно начаться без предварительных условий и действовать в течение 30 дней. Если Россия откажется от этого шага, Запад будет иметь возможность быстро собраться повторно и определить дальнейшие меры воздействия на Кремль.
"Это перемирие, эта тишина, будет действительным начиная с понедельника. Если Россия не согласится на условия этой тишины - прекращение огня, лидеры всегда смогут снова собраться в том формате, в котором они сегодня собирались, провести видеоконференцию, решить, какими будут их следующие шаги. По состоянию на сейчас мы ждем ответа от Москвы, какой-то конкретной реакции на абсолютно конкретное и понятное, четкое предложение - 30-дневная тишина без предварительных условий", - добавил заместитель руководителя ОП.
Прекращение огня в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, 10 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о намерении начать полное и безусловное прекращение огня между Украиной и Россией с 12 мая. Перемирие должно длиться не менее 30 дней и охватывать все сферы - сушу, воздушное пространство и море.
Лидеры Франции и Великобритании выступили с заявлением, в котором пригрозили России новыми санкциями в случае отказа от прекращения огня. Они также подчеркнули, что вместе с США готовы усилить военную и финансовую поддержку Украины.
Встреча "Коалиции желающих" в Киеве, с участием лидеров Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши, вызвала резкую реакцию Москвы. Дмитрий Медведев предложил лидерам этих стран "засунуть мирные планы" в неприличное место, а Песков заявил, что РФ не боится санкций.
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Кто такой Игорь Брусило?
Игорь Николаевич Брусило (род. 1980) - украинский дипломат. Указом Президента Украины 17 марта 2021 года назначен Заместителем Руководителя Офиса Президента Украины, пишет Википедия.
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