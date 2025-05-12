'Добро пожаловать в петлю': в The Times сказали, чего на самом деле Кремль хочет от Украины

В Кремле продолжают настаивать, что любые переговоры должны касаться "первопричин" войны, и не хотят соглашаться на прекращение огня.

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В The Times сказали, чего на самом деле Кремль хочет от Украины/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Основные тезисы материала The Times:

Несмотря на утверждения РФ о якобы готовности к переговорам Путин отказывается прекращать огонь

Кремль продолжает настаивать, что переговоры должны касаться "первопричин" войны

РФ считает, что единственный путь к миру - это выполнение всех требований Путина

Российский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, якобы страна-агрессор Россия готова к мирным переговорам с Украиной. Но при этом глава Кремля категорически отказывается прекращать огонь и переходить к полноценной дипломатии.

Более того, российский диктатор продолжает фактически требовать капитуляции Украины и территориальных уступок. Об этом говорится в материале The Times.

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В издании отметили, что вместо того, чтобы согласиться на прекращение кровопролития и остановить убийства украинцев, Путин предложил прямые переговоры с Украиной. Также он продолжает настаивать, что любые переговоры должны касаться "первопричин" войны. Авторы материала отмечают, что в понимании Путина это намек на отстранение от власти нынешнего украинского правительства и президента, а также юридический отказ от вступления в НАТО.

Аналитики выразили уверенность, что Кремль по-прежнему будет требовать контроль над Крымом и четырьмя украинскими областями, при чем не по линии боевого соприкосновения, а в их административных границах.

В издании отметили, что Кремль повторяет свои требования неделю за неделей. И хотя в РФ эти требования могут формулировать по-разному, но принципиально они не меняются. Страна-агрессор Россия считает, что единственный путь к миру - это выполнение всех требований Путина.

"Фильм "День сурка", в котором актер Билл Мюррей вынужден переживать один и тот же день снова и снова, имеет огромную популярность в России. Судя по его комментариям в воскресенье об Украине, Путин, похоже, тоже является его поклонником. Добро пожаловать во временную петлю Кремля (снова)", - отмечается в материале The Times.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сделал заявление и сказал, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Он отметил, что он согласился на переговоры. В то же время он ожидает не только на переговоры, но и на прекращение огня с 12 мая.

Также ранее сообщалось, что Зеленский перехватил инициативу у Путина. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться лично для мирных мирных переговоров в Турции 15 мая. Таким образом, он перехватил у Путина инициативу и теперь оказывает давление на российского диктатора.

В The Economist отметили, что ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне. Интенсивность публичной дипломатии свидетельствует о том, что следующие дни действительно могут стать решающими.

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Что такое The Times? The Times - влиятельная ежедневная британская газета, одна из старейших в мире. Основана в 1785 году Джоном Уолтером. Владельцем газеты является корпорация News Corporation во главе с Рупертом Мердоком. Исторически считается консервативной газетой, однако в 2001 и 2005 годах поддержала Лейбористскую партию во время выборов. Со времени основания, в течение 219 лет печаталась в широком формате, но в 2004 году перешла на компактный формат с намерением распространить свое влияние на младшую аудиторию, пишет Википедия.

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