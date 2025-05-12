Зеленский перехватил инициативу у Путина: что происходит в мирных переговорах

Непонятно, изменились ли фундаментальные позиции двух сторон. Однако переговоры, похоже, ускорились, пишет The Guardian.

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Зеленский предложил Путину лично встретиться для мирных переговоров в Стамбуле / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главные тезисы:

Ультиматумы и предложения говорят о быстром развитии дипломатии вокруг конфликта

Зеленский перехватил инициативу

Путин действует выверенно и осторожно

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться лично для мирных мирных переговоров в Турции 15 мая. Таким образом, он перехватил у инициативу и теперь оказывает давление на российского диктатора.

Как пишет The Guardian, поток предложений и ультиматумов свидетельствует о быстром развитии дипломатии вокруг конфликта, однако за риторикой неясно, насколько изменились фундаментальные позиции двух сторон.

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Издание напоминает, что Зеленский предложил Путину лично встретиться для мирных переговоров в Стамбуле после того, как хозяин Кремля отклонил требование Украины и европейских союзников подписать 30-дневное прекращение огня. В то же время Путин заявил, что Россия готова к прямым переговорам с Украиной.

Ответ Путина на ультиматум пришел в необычной форме заявления, зачитанного журналистам в церемониальном зале Кремля около двух часов ночи по местному времени. Он обвинил Украину в нарушении предыдущих перемирий, но сказал, что "несмотря на это" он предлагает двум сторонам встретиться для переговоров, которые, по его словам, могут состояться в Стамбуле в этот четверг.

"Тон Путина, похоже, был тщательно выверен, чтобы отвергнуть требования Европы, но также создать видимость того, что Москва играет конструктивно в глазах администрации Трампа, которая до недавних пор была гораздо мягче с Москвой, чем с Киевом. Путин особо поблагодарил новую администрацию США за ее усилия по урегулированию конфликта", - отмечают журналисты.

"Предложив провести прямую встречу с Путиным в Стамбуле, Зеленский, по-видимому, перехватывает инициативу, оказывая давление на российского лидера, который редко путешествует спонтанно, чтобы заставить его либо принять участие, либо отказаться", - пишет издание.

Лидеры двух стран не общались напрямую с тех пор, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, а с марта 2022 года, вскоре после начала войны, между Москвой и Киевом не было никаких публично известных переговоров.

Переговоры в Стамбуле - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна согласиться на переговоры в Турции. Сделать это необходимо немедленно.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложенные российским диктатором Владимиром Путиным переговоры в Турции. Зеленский отметил, что он согласился на переговоры. В то же время он ожидает не только переговоров, но и прекращения огня с 12 мая.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Анкара готова способствовать организации переговоров и приложить усилия для установления режима прекращения огня и долговременного мира.

The Economist пишет, что в ближайшие дни может произойти поворот в войне РФ против Украины. Сейчас за кулисами ведутся интенсивные переговоры.

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