'Я буду в Турции': Зеленский хочет видеть Трампа на переговорах с Путиным

Ключевые тезисы Зеленского:
- Украина поддерживает инициативу США по полному и немедленному прекращению огня
- Киев готов к прямым переговорам с РФ в Турции
- Украина хотела бы, чтобы на переговорах присутствовал Дональд Трамп
Украина поддержала идею США о прекращении огня и проведении прямых переговоров с РФ в Турции. Киев хотел бы, чтобы на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным присутствовал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
"Слышал только что заявление президента Трампа. Очень важные слова", - отметил Зеленский, комментируя заявление Трампа относительно его возможного визита в Стамбул.
Президент подчеркнул, что Украина готова к немедленному и полному прекращению огня на фронте, чтобы дать основу дипломатии. По словам Зеленского, страна готова к практическим шагам, чтобы обеспечить тишину с украинской стороны.
"Я поддержал Президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи", - отметил он.
Зеленский также выразил надежду, что Дональд Трамп лично присоединится к такой встрече в Турции.
"И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами - на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул президент Украины.
Переговоры в Стамбуле - новости по теме
Напомним, в ночь на 11 мая 2025 года Владимир Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной 15 мая в Стамбуле. В то же время он отказался поддержать инициированное Украиной 30-дневное прекращение огня.
Президент Владимир Зеленский в ответ подтвердил готовность к переговорам в Турции. Глава государства подчеркнул, что не только согласился на встречу, но и ждет полного и длительного прекращения огня уже с 12 мая.
Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что может лично приехать в Стамбул 15 мая для участия в переговорах между Зеленским и Путиным. Он выразил надежду на положительный результат встречи и предположил, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.
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Мирные переговоры Украины и России
Более 70% украинцев поддерживают завершение войны с Россией дипломатическим путем. Однако речь идет о процессе диалога, а не уступки. Об этом свидетельствует исследование Киевского международного института социологии.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что пока не видит вероятности переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.
Зеленский также считает, что Украина не может вести переговоры с Путиным, поскольку Россия может использовать любую паузу в боевых действиях для укрепления своей оккупационной армии. После этого РФ может снова наступать на Украину для ее оккупации, но уже избегая ошибок, которые делала раньше.
Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что Украине нужно справедливое завершение войны. Киев не интересует аналог Минского формата, где Москва могла бы ультимативно выдвигать свои "требования". По его словам, российским представителям не место на Саммите мира до тех пор, пока не выработаны принципы реализации формулы Зеленского и принуждения РФ к ее выполнению.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что страна-агрессор РФ якобы готова к мирному решению войны в Украине. При этом Путин выдвигает условия. Хозяин Кремля хочет гарантий для Москвы и сохранить захваченные территории.
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