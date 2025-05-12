'Я буду в Турции': Зеленский хочет видеть Трампа на переговорах с Путиным

Зеленский подчеркнул, что Украина готова обеспечить прекращение огня со своей стороны.

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Зеленский зовет Трампа на переговоры с Путиным / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина поддерживает инициативу США по полному и немедленному прекращению огня

Киев готов к прямым переговорам с РФ в Турции

Украина хотела бы, чтобы на переговорах присутствовал Дональд Трамп

Украина поддержала идею США о прекращении огня и проведении прямых переговоров с РФ в Турции. Киев хотел бы, чтобы на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным присутствовал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Слышал только что заявление президента Трампа. Очень важные слова", - отметил Зеленский, комментируя заявление Трампа относительно его возможного визита в Стамбул.

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Президент подчеркнул, что Украина готова к немедленному и полному прекращению огня на фронте, чтобы дать основу дипломатии. По словам Зеленского, страна готова к практическим шагам, чтобы обеспечить тишину с украинской стороны.

"Я поддержал Президента Трампа с идеей прямых переговоров с Путиным. Я открыто сказал, что готов к встрече. Я буду в Турции. Надеюсь, что россияне не будут избегать этой встречи", - отметил он.

Зеленский также выразил надежду, что Дональд Трамп лично присоединится к такой встрече в Турции.

"И, конечно, мы все в Украине хотели бы, чтобы президент Трамп смог быть там с нами - на этой встрече в Турции. Это правильная идея. Многое можем изменить. Президент Эрдоган действительно может принять встречу на самом высоком уровне. Спасибо всем, кто помогает", - подчеркнул президент Украины.

Дональд Трамп / Инфографика: Главред

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Напомним, в ночь на 11 мая 2025 года Владимир Путин заявил о готовности к прямым переговорам с Украиной 15 мая в Стамбуле. В то же время он отказался поддержать инициированное Украиной 30-дневное прекращение огня.

Президент Владимир Зеленский в ответ подтвердил готовность к переговорам в Турции. Глава государства подчеркнул, что не только согласился на встречу, но и ждет полного и длительного прекращения огня уже с 12 мая.

Как сообщал Главред, президент США Дональд Трамп заявил, что может лично приехать в Стамбул 15 мая для участия в переговорах между Зеленским и Путиным. Он выразил надежду на положительный результат встречи и предположил, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.

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