'Уже на днях': глава МИД Турции сделал заявление о возможной встрече Украины и РФ

Украина и Россия уже в ближайшие дни "могут прийти к компромиссу".

https://glavred.info/politics/uzhe-na-dnyah-glava-mid-turcii-sdelal-zayavlenie-o-vozmozhnoy-vstreche-ukrainy-i-rf-10664000.html Ссылка скопирована

Глава МИД Турции сделал заявление о возможной встрече Украины и РФ/ коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Кратко:

Глава МИД Турции сделал заявление о возможной встрече Украины и РФ

Он отметил, что Украина и Россия уже в ближайшие дни "могут прийти к компромиссу"

Украина и страна-агрессор Россия могут встретиться для проведения мирных переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщает Haberturk. Он отметил, что Турция пытается выполнять свою роль в ускорении переговоров.

видео дня

"Наша позиция относительно войны, которая продолжается между Украиной и Россией, является четкой с самого начала. Наш президент неоднократно высказывал это. Турция пытается выполнять свою роль всеми своими институтами", - сказал Фидан.

Глава турецкого МИД отметил, что на прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган имел "интенсивный дипломатический трафик". В частности, он разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, президентом Франции Эммануэлем Макроном и российским диктатором Владимиром Путиным.

Фидан подчеркнул: важно то, что Турция находится в центре этих переговоров.

В то же время он выразил убеждение, что Украина и Россия "придут к компромиссу в ближайшие дни".

"Для нас важно иметь мир и стабильность в нашем регионе. Я думаю, что стороны придут к компромиссу в ближайшие дни. Обе стороны пытаются заручиться поддержкой США. Мы приглашаем их к скорейшему прекращению огня", - заявил глава МИД Турции.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сделал заявление и сказал, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Он отметил, что он согласился на переговоры. В то же время он ожидает не только на переговоры, но и на прекращение огня с 12 мая.

Также ранее сообщалось, что Зеленский перехватил инициативу у Путина. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться лично для мирных мирных переговоров в Турции 15 мая. Таким образом, он перехватил у Путина инициативу и теперь оказывает давление на российского диктатора.

Напомним, ранее нардеп сказал, чего больше всего боится глава Кремля. Потенциал санкций против России еще не исчерпан. Кроме этого, есть еще чувствительные точки, на которые можно давить.

Читайте также:

Кто такой Хакан Фидан? Хакан Фидан - турецкий дипломат, министр иностранных дел Турции, экс-глава национальной разведки Турции, пишет Википедия. Во время полномасштабного российского вторжения в Украину участвовал в переговорах об обмене военнопленными между Украиной и РФ. Так, в октябре 2022 года глава Офиса президента Украины Андрей Ермак благодарил Фидана "за содействие освобождению 215 военных и обеспечение условий для защитников Азовстали в Турции".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред