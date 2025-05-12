"Это уже поражение Путина": нардеп сказал, чего больше всего боится глава Кремля

Потенциал санкций против России еще не исчерпан. Кроме этого, есть еще чувствительные точки, на которые можно давить.

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Нардеп сказал, чего больше всего боится глава Кремля/ коллаж: Главред, фото: скрин с видео, минобороны РФ

Основные тезисы Мережко:

Сейчас сложная для Путина ситуация, он боится единой позиции Запада

Потенциал санкций против РФ еще не исчерпан, также есть еще чувствительные точки, на которые можно давить

Российский диктатор Владимир Путин боится того, что западные политики демонстрируют единство и решительность в вопросе завершения развязанной им войны в Украине.

У страны-агрессора России по состоянию на сейчас до сих пор есть уязвимые места, на которые можно давить, в частности санкции. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, пишет OBOZ.UA.

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Несмотря на то, что Путин не заинтересован в прекращении огня, ультиматум со стороны европейских стран поставил его в сложную ситуацию, говорит нардеп.

"Это сложная для него ситуация. Чего Путин боится больше всего? Единой позиции Запада. А здесь есть единство, решимость. Мы называем это "коалицией решительных". Это правильно. Путин этого боится, потому что потенциал санкций еще не исчерпан. Ни со стороны Европы, ни Соединенных Штатов. Есть еще чувствительные точки, на которые можно давить. Кстати, Путин предлагает переговоры - и это уже поражение", - сказал Мережко.

Он добавил: сейчас стало заметно, что требования главы Кремля стали скромнее. Сначала Путин настаивал, что будет говорить только с США, без участия Украины. Однако сейчас, увидев, что даже Трамп не показывает свою заинтересованность, российский диктатор соглашается на прямой диалог с Украиной.

Также Мережко убежден, что президент США Дональд Трамп должен отреагировать на отклонение требования о прекращении огня с 12 мая со стороны Путина.

Нардеп также добавил, что российский диктатор не способен остановиться, а война и Путин в представлении россиян стали неразрывно связанными.

Переговоры в Стамбуле - последние новости по теме

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Зеленский сделал заявление и сказал, что лично будет ждать Путина в четверг в Турции. Он отметил, что он согласился на переговоры. В то же время он ожидает не только на переговоры, но и на прекращение огня с 12 мая.

Также ранее сообщалось, что Зеленский перехватил инициативу у Путина. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться лично для мирных мирных переговоров в Турции 15 мая. Таким образом, он перехватил у Путина инициативу и теперь оказывает давление на российского диктатора.

В The Economist отметили, что ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне. Интенсивность публичной дипломатии свидетельствует о том, что следующие дни действительно могут стать решающими.

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Кто такой Александр Мережко? Александр Александрович Мережко (род. 14 февраля 1971, г. Бобринец, Кировоградская область, УССР) - украинский правовед, юрист-международник, доктор юридических наук, профессор, Заслуженный юрист Украины. Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, пишет Википедия.

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