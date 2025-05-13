Андрей Ермак провел телефонный разговор с Марко Рубио: подробности диалога

Руководитель Офиса Президента подчеркнул важность участия Трампа в переговорах для продвижения мирного процесса в Украине.

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Ермак отметил, что мир должен начаться с прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/ermaka

Кратко:

Ермак подтвердил готовность Зеленского к переговорам в Турции

Встреча в Турции может стать решающей для мирного процесса

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с государственным секретарем Соединенных Штатов Америки Марко Рубио, который также исполняет обязанности советника Президента США по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщает Офис Президента Украины.

Андрей Ермак подтвердил готовность Президента Украины Владимира Зеленского прибыть на переговоры в Турцию, несмотря на отсутствие подтверждения от Владимира Путина.

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"Путь к миру должен начаться с прекращения огня. И в Российской Федерации такое решение может принять только Путин", - заявил Ермак.

Глава Офиса Президента также поблагодарил за конструктивный диалог с американской командой, начатый 11 марта в Джидде, и подчеркнул, что Украина остается приверженной к достижению справедливого мира.

"Недавнее заявление Президента Трампа о его возможном присутствии на встрече в Турции является важным сигналом для российского руководства и может иметь решающее значение для обеспечения конструктивных переговоров. Одновременное присутствие лидеров США, Украины и России могло бы стать важным шагом на пути к настоящим переговорам о завершении войны", - отметил Андрей Ермак.

Стороны договорились поддерживать постоянный диалог для координации совместных действий и согласования позиций накануне важных международных мероприятий.

Переговоры в Стамбуле - главные новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Как стало известно, Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Путиным. Турция подтвердила готовность принять переговоры на своей территории. Зеленский готов прибыть на переговоры с Путиным в Турции, Кремль пока молчит.

Позже стало известно, что Трамп поставил ультиматум Украине и РФ - Виткофф рассказал, что требуют США. США не начинали эту войну, но хотят помочь ее завершить через прекращение огня, заявил Стив Уиткофф.

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Что такое Офис Президента Украины? Офис Президента Украины (ОПУ) - постоянный орган, образованный Президентом Украины для обеспечения полноценного осуществления его конституционных полномочий. В разные периоды имел разные названия: Администрация Президента Украины (1991-2005, 2010-2019), Секретариат Президента Украины (2005-2010), пишет Википедия.

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