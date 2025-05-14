Переговоры в Стамбуле: политолог рассказал, что будет происходить 15 мая

Нельзя исключать, что РФ будет пытать организовать какую-то провокацию в этот день, говорит Петр Олещук.

https://glavred.info/politics/peregovory-v-stambule-politolog-rasskazal-chto-budet-proishodit-15-maya-10664465.html Ссылка скопирована

Что будет происходить на переговорах в Турции / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

О чем говорит Олещук:

РФ будет пытаться организовать провокации в день переговоров

Путин пытается оставлять открытым "окно возможностей" для Трампа

В четверг, 15 мая, в Турции запланированы мирные переговоры между Украиной и РФ. Политолог Петр Олещук рассказал на Главреде о том, что будет происходить в этот день.

Не исключено, что РФ будет пытаться организовать какую-то провокацию.

видео дня

"Для России главное, чтобы Трамп думал, что окно возможностей для договоренностей с Путиным остается открытым. Но при этом, чтобы Путин не показывал реальных шагов на пути к выполнению ультиматумов. Россияне считают, что если Путин не выполняет ультиматумов, он оставляет калитку, которую Трамп должен воспринимать как возможность для дальнейших договоренностей", - сказал Олещук.

Переговоры в Стамбуле - главные новости

Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Как стало известно, Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Путиным. Турция подтвердила готовность принять переговоры на своей территории. Зеленский готов прибыть на переговоры с Путиным в Турции, Кремль пока молчит.

Позже стало известно, что Трамп поставил ультиматум Украине и РФ - Виткофф рассказал, что требуют США. США не начинали эту войну, но хотят помочь ее завершить через прекращение огня, заявил Стив Уиткофф.

Напомним, в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле. Президент Зеленский подтвердил своё участие в переговорах в Турции, однако Путин не спешит этого делать.

Другие новости:

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред