Переговоры в Стамбуле: политолог рассказал, что будет происходить 15 мая

О чем говорит Олещук:
- РФ будет пытаться организовать провокации в день переговоров
- Путин пытается оставлять открытым "окно возможностей" для Трампа
В четверг, 15 мая, в Турции запланированы мирные переговоры между Украиной и РФ. Политолог Петр Олещук рассказал на Главреде о том, что будет происходить в этот день.
Не исключено, что РФ будет пытаться организовать какую-то провокацию.
"Для России главное, чтобы Трамп думал, что окно возможностей для договоренностей с Путиным остается открытым. Но при этом, чтобы Путин не показывал реальных шагов на пути к выполнению ультиматумов. Россияне считают, что если Путин не выполняет ультиматумов, он оставляет калитку, которую Трамп должен воспринимать как возможность для дальнейших договоренностей", - сказал Олещук.
Переговоры в Стамбуле - главные новости
Как ранее сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.
Как стало известно, Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Путиным. Турция подтвердила готовность принять переговоры на своей территории. Зеленский готов прибыть на переговоры с Путиным в Турции, Кремль пока молчит.
Позже стало известно, что Трамп поставил ультиматум Украине и РФ - Виткофф рассказал, что требуют США. США не начинали эту войну, но хотят помочь ее завершить через прекращение огня, заявил Стив Уиткофф.
Напомним, в ОПУ обещают ответ, если Путин не появится в Стамбуле. Президент Зеленский подтвердил своё участие в переговорах в Турции, однако Путин не спешит этого делать.
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Кто такой Петр Олещук?
Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.
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