'Шахтер' обыграл 'Динамо' в серии пенальти и выиграл Кубок Украины

Кратко:
- Футбольный матч начался с атак "Шахтера"
- Основное время игры победителя не выявило
- Арбитр назначил экстра-таймы
В среду, 14 мая, в Житомире в финале Кубка Украины по футболу донецкий "Шахтер" в серии пенальти обыграл киевское "Динамо" и завоевал трофей. Об этом информирует сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).
Футбольный матч начался с атак "Шахтера", но забить команда не смогла. Вместо этого на 43-й минуте матча счет открыл игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко, которого защита донецкой команды оставила одного в районе 11-метровой отметки – 1:0, пишет Terrikon.com.
Сравнял счет бразильский легионер "Шахтера" Кауан Элиас. На 64-й минуте он в штрафной площадке "Динамо" получил мяч с правого фланга и точно пробил – 1:1.
Основное время игры победителя не выявило, поэтому арбитр назначил экстра-таймы. Но и в дополнительные полчаса забитых мячей не было, поэтому была назначена серия пенальти.
11-метровые удары лучше выполнили футболисты донецкого клуба, результат матча – 1:1 (6:5). Александр Караваев из "Динамо" не смог забить.
Элиас бил по воротам "Динамо" дважды: голкипер Руслан Нещерет отбил первый удар, но при этом он вышел слишком далеко из ворот, и со второй попытки был гол.
В финале Кубка Украины "Динамо" и "Шахтер" играли друг против друга в 11-й раз. Последний раз в финале Кубка команды встречались в сезоне 2017–2018, тогда на "Днепр-Арене" донецкая команда выиграла 2:0.
До сегодняшнего финала "Шахтер" выигрывал Кубок Украины 14 раз, а "Динамо" – 13.
Государственный гимн перед началом финала исполнил солист украинской группы ТНМК Олег Фагот (Михайлюта).
Кубок Украины. Финал.
"Шахтер" - "Динамо" - 1:1 (по пенальти 6:5)
Голы: Элиас (64) - Ярмоленко (44)
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