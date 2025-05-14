'Шахтер' обыграл 'Динамо' в серии пенальти и выиграл Кубок Украины

"Горняки" завоевали почетный трофей 15-й раз в своей истории.

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"Шахтер" обыграл "Динамо" в серии пенальти / коллаж: Главред, фото: скриншот

Кратко:

Футбольный матч начался с атак "Шахтера"

Основное время игры победителя не выявило

Арбитр назначил экстра-таймы

В среду, 14 мая, в Житомире в финале Кубка Украины по футболу донецкий "Шахтер" в серии пенальти обыграл киевское "Динамо" и завоевал трофей. Об этом информирует сайт украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Футбольный матч начался с атак "Шахтера", но забить команда не смогла. Вместо этого на 43-й минуте матча счет открыл игрок "Динамо" Андрей Ярмоленко, которого защита донецкой команды оставила одного в районе 11-метровой отметки – 1:0, пишет Terrikon.com.

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Сравнял счет бразильский легионер "Шахтера" Кауан Элиас. На 64-й минуте он в штрафной площадке "Динамо" получил мяч с правого фланга и точно пробил – 1:1.

Основное время игры победителя не выявило, поэтому арбитр назначил экстра-таймы. Но и в дополнительные полчаса забитых мячей не было, поэтому была назначена серия пенальти.

11-метровые удары лучше выполнили футболисты донецкого клуба, результат матча – 1:1 (6:5). Александр Караваев из "Динамо" не смог забить.

Элиас бил по воротам "Динамо" дважды: голкипер Руслан Нещерет отбил первый удар, но при этом он вышел слишком далеко из ворот, и со второй попытки был гол.

В финале Кубка Украины "Динамо" и "Шахтер" играли друг против друга в 11-й раз. Последний раз в финале Кубка команды встречались в сезоне 2017–2018, тогда на "Днепр-Арене" донецкая команда выиграла 2:0.

До сегодняшнего финала "Шахтер" выигрывал Кубок Украины 14 раз, а "Динамо" – 13.

Государственный гимн перед началом финала исполнил солист украинской группы ТНМК Олег Фагот (Михайлюта).

Кубок Украины. Финал.

"Шахтер" - "Динамо" - 1:1 (по пенальти 6:5)

Голы: Элиас (64) - Ярмоленко (44)

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