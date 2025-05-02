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Даниэль Дюбуа пообещал победу над Усиком: что он готовит для чемпиона

Руслан Иваненко
2 мая 2025, 23:00
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Британский боксер Дюбуа настроен на месть и новую встречу с Тайсоном Фьюри.
Усик, бокс
Дюбуа готовится к реваншу с Усиком / Колаж: Главред, фото: УНИАН, wikipedia

О главном:

  • Дюбуа считает, что прогрессировал и сможет победить Усика
  • Боксер хочет показать "что-то особенное" в ринге
  • Следующей целью после Усика является бой с Фьюри

Даниэль Дюбуа поделился своими планами относительно реванша против Александра Усика, заявив, что готов к бою с украинским чемпионом. Британский боксер рассказал, что хочет отомстить за свое поражение в прошлом поединке, об этом сообщает Sky Sports.

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"Динамит" отметил, что он значительно улучшил свои навыки после последних боев и уверен, что сможет одержать победу над Усиком.

"Я прогрессировал за последние три поединка. Поэтому я имею возможность победить Усика и показать что-то особенное в ринге", - заявил Дюбуа.

Кроме того, Даниэль уже имеет планы после боя с Усиком и готов к встрече со следующим топовым соперником - Тайсоном Фьюри.

"Я думаю, Фьюри точно вернется. Когда я одолею Усика, смогу подраться с ним. Кто знает? Сейчас в хэвивейте так много топовых боксеров. Фьюри будет отчаянно стремиться вернуться в обойму", - отметил он.

Напомним, ранее Тони Белью высказал свое мнение относительно реванша между Усиком и Дюбуа, прогнозируя победу украинского чемпиона, говорится в заявлении.

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Как ранее сообщал Главред, украинская гимнастка Таисия Онофрийчук вновь продемонстрировала высокий уровень на международной арене, завоевав сразу четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Кроме того, Даяна Ястремская досрочно завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Штутгарте. В матче первого круга против представительницы Латвии Елены Остапенко украинка снялась после медицинского перерыва.

Впоследствии стало известно, что украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года по версии авторитетного журнала The Ring.

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Кто такой Александр Усик?

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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