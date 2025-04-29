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Букмекеры оценили шансы Усика и Дюбуа: кто будет фаворитом

Руслан Иваненко
29 апреля 2025, 16:07
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Аналитики оценили шансы боксеров в бою за все пояса супертяжелого веса.
Бокс, Усик
Украинец остается фаворитом / Коллаж: Главред, фото: Instagram Queensberrypromotions

Вкратце:

  • Усик и Дюбуа проведут реванш 19 июля на "Уэмбли"
  • Бой станет объединительным за все титулы в супертяжелом весе
  • Украинец остается фаворитом с коэффициентом 1,20

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После официального подтверждения реванша между Александром Усиком, чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO, и обладателем титула IBF Даниэлем Дюбуа, букмекерские конторы уже обнародовали свои прогнозы. Об этом сообщает Oboz.ua.

Бой за звание абсолютного чемпиона мира состоится 19 июля на легендарном стадионе "Уэмбли", а фаворитом противостояния считается непобедимый украинец Александр Усик (23-0, 14 КО). Его соперник - британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 КО), чей шанс на победу аналитики оценивают значительно ниже.

Согласно коэффициентам, шансы Усика на победу составляют более 83% - коэффициент 1,20. Успех Дюбуа оценен котировкой 4,33, тогда как ничейный результат имеет коэффициент 23,00.

"Интересно, что эти показатели совсем несильно отличаются от прогноза на первое противостояние боксеров. Тогда победа Усика была представлена индексом 1,10. А на Дюбуа давали 7,00", - отмечает Oboz.ua.

Напомним, первый поединок между боксерами состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве, где Усик одержал победу нокаутом в девятом раунде.

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Как ранее сообщал Главред, украинская гимнастка Таисия Онофрийчук вновь продемонстрировала высокий уровень на международной арене, завоевав сразу четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Кроме того, Даяна Ястремская досрочно завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Штутгарте. В матче первого круга против представительницы Латвии Елены Остапенко украинка снялась после медицинского перерыва.

Впоследствии стало известно, что украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года по версии авторитетного журнала The Ring.

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Кто такой Александр Усик?

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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