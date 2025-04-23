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Допинговый скандал: что грозит Мудрику, если его вина будет доказана

Руслан Иваненко
23 апреля 2025, 14:52
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Клубы пытаются сохранить бонусы несмотря на допинговый скандал.
Скандал, футбол
"Шахтер" может потерять 30 миллионов евро / Коллаж: Главред, фото:ua.depositphotos.com, Instagram

Читайте в материале:

  • Почему "Шахтер" рискует потерять миллионы
  • Какой аргумент защиты готовит Мудрик
  • Повлияет ли допинг-дело на его карьеру в "Челси

Донецкий "Шахтер" может недополучить около 30 миллионов евро в рамках бонусных выплат от трансфера Михаила Мудрика в лондонский "Челси", если украинский вингер понесет суровое наказание за возможное нарушение антидопинговых правил.

Как сообщил генеральный директор "горняков" Сергей Палкин в интервью GiveMeSport, пока еще не обнародованы результаты пробы "Б", и ситуация остается неопределенной.

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"Мудрик четко сказал, что он не виноват, что он получил положительный тест. Теперь нам нужно выяснить, как это произошло, и кто это сделал. Его адвокаты пытаются выяснить", - отметил Палкин.

По словам функционера, футболист прошел проверку на детекторе лжи, которая должна стать частью защиты в деле. Спортсмен настаивает, что не употреблял мельдоний сознательно. В то же время в случае доказательства вины ему может грозить дисквалификация до четырех лет.

"Желаю Мудрику всего наилучшего. Он первоклассный профессионал и очень хороший человек. Его надо защитить", - добавил Палкин.

Он также подчеркнул, что в ситуации заинтересованы все стороны - "Шахтер", "Челси" и сам Мудрик - ведь продолжение его карьеры напрямую влияет на бонусные условия трансфера.

"Шахтер имеет свой интерес. Есть бонусы от его перехода в "Челси", связанные с его игрой. Если он не будет играть, это создаст для нас проблемы, потому что мы можем потенциально потерять 30 миллионов евро. Так что "Шахтер", "Челси" и Мудрик - мы в одной лодке. Мы все поддерживаем Мудрика и надеемся, что ему скоро позволят продолжить играть в футбол", - резюмировал генеральный директор.

Другие новости украинского спорта

Как ранее сообщал Главред, украинская гимнастка Таисия Онофрийчук вновь продемонстрировала высокий уровень на международной арене, завоевав сразу четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Кроме того, Даяна Ястремская досрочно завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Штутгарте. В матче первого круга против представительницы Латвии Елены Остапенко украинка снялась после медицинского перерыва.

Кроме того, 29-летний украинский стронгмен Алексей Новиков принял участие в первом этапе соревнований Кубка мира в Барселоне, где установил новый мировой рекорд по становой тяге.

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Кто такой Михаил Мудрик?

Михаил Петрович Мудрик родился 5 января 2001 года, Красноград, Харьковская область - украинский футболист, левый вингер лондонского "Челси" и сборной Украины. Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 в составе сборной Украины U-21.

В январе 2023 года "Шахтер" вел переговоры с лондонским "Арсеналом" о трансфере игрока. Клубы были близки к подписанию соглашения, но другой лондонский клуб - "Челси" - сделал лучшее предложение "Шахтеру".

15 января игрок подписал контракт с "Челси" до 2031 года, взяв 15 игровой номер.

За этот трансфер "Челси" заплатил €70 млн + €30 млн в виде бонусов.

Таким образом этот трансфер стал самым дорогим трансфером из украинской Премьер-лиги, самым дорогим зимним трансфером в английской Премьер-лиге, а также сделал Мудрика самым дорогим украинским футболистом, побив рекорд Андрея Шевченко, за которого тот же "Челси" в 2006 году заплатил почти 44 млн евро. Wikipedia

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