Александр Усик стал лучшим боксером года: украинец обратился к Фьюри

Украинский боксер уже отреагировал на награду и не обделил вниманием Тайсона Фьюри.

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Усик назвал Фьюри отличным соперником / Коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa/, скриншот из видео

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По версии The Ring Усик стал лучшим боксером 2024 года

Во время речи Усик назвал Фьюри своим "лучшим другом"

Украинского спортсмена Александра Усика признали лучшим боксером по итогам 2024 года по версии авторитетного журнала The Ring. Соответствующую награду украинец получил на церемонии в Лондоне.

Усик, как объединенный чемпион мира в супертяжелом весе, стал одной из главных звезд этого события, ведь в течение 2024 года ему дважды удалось победить британского боксера Тайсона Фьюри.

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"Прежде всего хочу поблагодарить Бога, свою семью и свою команду. Этот год был замечательным для меня. Важным для меня и моей страны. Если вы можете помогать людям, дарить улыбку - делайте это. Будьте счастливы, спасибо вам большое. Я хочу сказать своему сопернику, моему лучшему другу Тайсону Фьюри: "Мой друг, жадное пузо, спасибо тебе большое. Ты великолепен, мой соперник"", - сказал Усик после получения награды.

Александр Усик / Инфографика: Главред

Украинский боксер также прокомментировал событие в своем Instagram, где также не оставил без внимания важные для Украины и мира вопросы и вспомнил своего главного соперника Тайсона Фьюри.

"Большое спасибо. Спасибо моей семье, моей команде, Его Высокопреосвященству и Тайсону Фьюри. Вы часто спрашиваете меня о моих целях в боксе. Я хочу вдохновлять людей мечтать о великом и упорно работать. Я хочу вдохновлять людей помогать друг другу. Перед каждым боем мы организовываем благотворительное мероприятие. Мы помогаем Украине, потому что мы украинцы. Это мое послание боксерскому сообществу: помогите. Помогите всем, кто в этом нуждается. Помогите Украине. Просто сейчас давайте поможем людям в Калифорнии, которые потеряли свои дома во время пожара", - написал он.

Боксерские поединки Усика - последние новости

Напомним, как писал Главред, в мае 2024 года украинец Александр Усик одержал победу над британцем Тайсоном Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

Впоследствии, в конце декабря в Эр-Рияде состоялся реванш между объединенным чемпионом хевивейта Александром Усиком и экс-гегемоном дивизиона Тайсоном Фьюри, в котором победу снова одержал украинец.

После этого стало известно, что общий призовой фонд боя Усика и Фьюри составил $190 миллионов, из которых 60% получил украинец, а именно $114 миллионов. Зато британцу досталось $76 миллионов.

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Кто такой Александр Усик? Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер независимо от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. ч.) и The Ring (2022-н. ч.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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