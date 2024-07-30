"Мое личное желание": Усик трогательно прокомментировал Олимпийскую "бронзу" Харлан

Украинский боксер лично приехал во Францию, чтобы поддержать украинских спортсменов на Олимпиаде-2024.

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Победа Харлан на Олимпиаде была личным желанием Усика / Коллаж: Главред, фото: НОК Украины, Александр Усик

Украинка Ольга Харлан во время соревнований в женской индивидуальной сабле завоевала бронзу, что стало первой медалью для Украины на Олимпиаде-2024. На победу спортсменки отреагировал чемпион по боксу в тяжелом весе Александр Усик.

Как сообщает Associated Press, в понедельник, 29 июля, он посетил Украинский дом в Париже и оттуда наблюдал за соревнованиями по фехтованию. Через несколько минут после победы Харлан он поделился искренними впечатлениями от поединка.

"Моим личным желанием было, и я, наверное, знал, что Ольга - одна из тех людей, которые принесут Украине медаль", - сказал Усик. видео дня

Спортсмен выразил надежду, что по мере продолжения соревнований медалей будет больше. Усик отметил, что присутствие украинской сборной на Олимпиаде является весомым, учитывая ежедневные ракетные обстрелы, поврежденную спортивную инфраструктуру и российскую оккупацию регионов Украины, где проживало много спортсменов.

"Мы на войне. Но наши спортсмены все равно приехали. Они борются... Мы поддерживаем всех наших олимпийцев, которые здесь, в Париже, представляют нашу страну. Чем больше наград для нас, тем лучше", - сказал он.

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Украина на Олимпиаде-2024 - последние новости

Напомним, во время первого матча украинская теннисистка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии на Олимпиаде-2024, проходящей во Франции. Поединок продлился всего 62 минуты.

Ранее также дзюдоистка Дарья Белодед вылетела с летних Олимпийских игр-2024 во Франции, спортсменку в весовой категории 57 кг победила вице-чемпионка мира 2022-2023 годов, японка Харука Фунакубо.

Что касается победы Харлин, то спортсменка после победы сказала, что не до конца понимает, как ей удалось выйти из драматического турнира победительницей. К слову, Харлан в первом периоде проигрывала сопернице, во втором - выровняла сравнительную таблицу и уже в конце встречи получила "бронзу".

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