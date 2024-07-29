'Это не передать!': первые слова Харлан после драматической победы на Олимпиаде-2024

Спортсменка вспомнила об убитых Россией украинских атлетах.

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Харлан уверенно победила на Олимпиаде-2024! / Коллаж Главреда. Фото: НОК, скриншот видео

Появилась первая реакция украинской фехтовальщицы Ольги Харлан на "бронзовую" победу на Олимпиаде-2024 . Спортсменка принесла национальной сборной первую медаль на Играх в Париже.

В комментарии Суспільне Спорт Харлан сказала, что не до конца понимает, как ей удалось выйти из драматического турнира победительницей. К слову, Харлан в первом периоде проигрывала сопернице, во втором - выровняла сравнительную таблицу и уже в конце встречи получила "бронзу".

"Какой бы эта медаль ни была, она для меня золотая. Потому что то, через что мы проходим, через что проходит каждый украинец, каждый спортсмен, который представляет здесь Украину, это не передать... Это очень трудно. Вот сегодня... Я не знаю, что я сделала. Это просто...", - рассказала спортсменка.

видео дня

Первые слова Харлан после победы на Олимпийских играх-2024 - смотрите видео:

Харлан подчеркнула, что посвящает свою победу всей Украине, а особенно - всем убитым Россией украинским спортсменам.

"Я посвящаю это всей Украине, друзья. Я посвящаю это нашим защитникам и защитницам. Я хочу это посвятить тем спортсменам, которые не могли сюда приехать, потому что их убила Россия. Я посвящаю это им. Я украинка. У нас всегда есть силы, мы всегда будем бороться", - подчеркнула олимпийская чемпионка.

Олимпиада 2024 - главное

26 июля 2024 года в Париже стартовали летние Олимпийские игры. Украину на Играх представляют 140 атлетов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта.

Уже на следующий день, 27 июля, Сборная Украины по футболу одержала историческую победу на Олимпийских играх-2024. Во втором матче группового этапа команда Руслана Ротаня обыграла Марокко со счетом 2:1 и сохранила шанс на выход в плей-офф.

Кроме того, во время первого матча украинская теннисистка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии. После первой победы Свитолиной придется побороться в следующем круге с победительницей противостояния Джессики Пегулы из США и швейцарки Виктории Голубич.

А дздюдоистка Дарья Билодид вылетела с летних Олимпийских игр-2024 во Франции, спортсменку в весовой категории 57 кг победила вице-чемпионка мира 2022-2023 годов, японка Харука Фунакубо.

Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже Летние Олимпийские игры 2024 - летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити - острове в составе французской заморской страны и заморского коллектива Французской Полинезии. На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 года стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.

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