Первая медаль для Украины на Олимпиаде-2024: Ольга Харлан стала призером

Известная украинская фехтовальщица Ольга Харлан завоевала медаль на Олимпиаде-2024. Об этом сообщает НОК Украины.
Она обыграла свою соперницу из Республики Корея Чои Сибин со счетом 15:13. Харлан завоевала бронзовую медаль по фехтованию на саблях.
Эта медаль стала первой для Украины на Олимпийских играх-2024.
Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на победу Ольги Харлан.
"Ольга Харлан стала бронзовым призером Олимпиады-2024 по фехтованию на саблях. Поздравляю. Знал, что будет медаль", - написал он.
Олимпиада-2024 - последние новости
Во время прямого эфира соревнований Eurosport отстранил своего комментатора Боба Балларда от работы на Олимпиаде-2024 после сексистского высказывания. Произошло это во время того, как он комментировал женскую эстафету по плаванию 4 по 100 м вольным стилем.
Накануне, во время первого матча, украинская теннисистка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии на Олимпиаде-2024, проходящей во Франции. Поединок продлился всего 62 минуты. Напомним, 27 июля Сборная Украины по футболу одержала историческую победу на Олимпийских играх-2024. Во втором матче группового этапа команда Руслана Ротаня обыграла Марокко со счетом 2:1 и сохранила шанс на выход в плей-офф.
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