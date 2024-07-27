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Украина на последних минутах вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024

Руслана Заклинская
27 июля 2024, 20:49обновлено 27 июля, 21:35
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Футбольная сборная Украины в меньшинстве одержала победу на Олимпийских играх, обыграв команду Марокко во втором матче группового этапа.
Украина на последних минутах вырвала победу над Марокко на Олимпиаде-2024
Футбольная сборная Украины в меньшинстве обыграла Марокко / Коллаж: Главред, фото: УАФ, УНИАН

В субботу, 27 июля, Сборная Украины по футболу одержала историческую победу на Олимпийских играх-2024. Во втором матче группового этапа команда Руслана Ротаня обыграла Марокко со счетом 2:1 и сохранила шанс на выход в плей-офф.

В течение первого тайма обе команды создали несколько опасных моментов, но только украинцы смогли реализовать свою возможность. Сборная Украины открыла счет на 22-й минуте матча. Максим Брагару прорвался по левому флангу и отдал прострел в центр, где Дмитрий Крыськив отправил мяч в ворота соперников.

Во втором тайме марокканцы сравняли счет благодаря реализованному пенальти. Суфьян Рахими попал в ворота на 64-й минуте после того, как Владимир Салюк нарушил правила в штрафной площадке. Сначала арбитр показал желтую карточку украинскому защитнику, но после просмотра на VAR решил дать Салюку красную карточку.

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Несмотря на численное меньшинство, украинцы не только удержали ничейный счет, но и вырвали победу. На 90+8-й минуте Игорь Краснопир забил решающий гол. Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу Украины.

Важность матча

Этот матч стал историческим для Украины, поскольку впервые она участвует в футбольном турнире Олимпиады. Турнирная таблица группы B после двух туров выглядит так: Аргентина (3 очка), Марокко (3 очка), Украина (3 очка), Ирак (3 очка).

В первом туре украинцы проиграли Ираку (1:2), тогда как Марокко в обыграл Аргентину (2:1). В другом матче второго тура группы B Аргентина одержала победу над Ираком со счетом 3:1.

В третьем туре 30 июля Украина будет играть с Аргентиной в Лионе, а Марокко сразится с Ираком. В плей-офф выходят две лучшие команды из каждой группы. Если "сине-желтые" попадут в четверть-финал, они сыграют с представителем группы А (Франция, США, Гвинея, Новая Зеландия).

Летние Олимпийские игры 2024 года

Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счету Олимпийские игры, которые планируют провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр - Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

Олимпийские игры 2024 в Париже - что известно

Напомним, летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счету, запланированы с 26 июля по 11 августа 2024 года. МОК официально объявил столицу Игр - Париж, который ранее принимал Олимпиаду в 1900 и 1924 годах.

Олимпийская сборная Украины по футболу проиграла свой первый исторический матч на Олимпиаде в Париже. Игра подопечных Руслана Ротаня против сборной Ирака завершилась со счетом 2:1 в пользу соперника.

В пятницу, 26 июля, в Париже стартовала церемония открытия летних Олимпийских игр. Участие в ХХХIII летней Олимпиаде примут представители 206 стран, которые разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Соревнования продлятся до 11 августа.

Как сообщал Главред, украинские легкоатлетки являются одними из фаворитов на золотые медали в Олимпиаде-2024 года.

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