Олимпиада-2024: как проходит церемония открытия игр в Париже

26 июля в Париже начинается церемония открытия Олимпийских игр.

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В Париже стартуют летние Олимпийские игры / коллаж: главред, фото: УНИАН, Википедия

Царемония открытия летних Олимпийских игр в Париже 2024 года стартует во Франции. Участие в ХХХIII летней Олимпиаде примут представители 206 стран, которые разыграют 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Соревнования продлятся до 11 августа. Трансляцию онлайн открытия можно увидеть на сайте ТСН.

Олимпиада 2024 в Париже

Впервые в истории церемония открытия Олимпийских игр состоится не на стадионе, а вдоль всего города.

Летние Олимпийские игры 2024 года Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счету Олимпийские игры, которые планируют провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр - Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов. видео дня

10 500 атлетов из стран-участниц Олимпиады на лодках проплывут шесть километров по реке Сена через центр города к Эйфелевой башне и финишируют перед площадью Трокадеро, где состоится остальная церемония и финальное шоу открытия Игр-2024.

Украину на Играх в Париже представят 140 атлетов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта.

Олимпиада 2024 - новости

Напомним, ранее стало известно, что украинские легкоатлетки являются одними из фаворитов на золотые медали в Олимпиаде-2024 года.

Также ранее стало известно, какие спортсмены и в каких видах спорта будут представлять Украину на летней Олимпиаде в Париже.

Стоит отметить, что впервые в истории олимпийская футбольная сборная Украины будет участвовать в финальной части Олимпиады. Однако, наша сборная первый матч проиграла Ираку.

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