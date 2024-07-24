УкрРус
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Украина проиграла первый футбольный матч на Олимпиаде 2024 года

Степан Гафтко
24 июля 2024, 23:35
34
Украинская сборная проиграла первый футбольный матч на Олимпиаде в 2024 году в Париже.
Украина проиграла первый футбольный матч на Олимпиаде 2024 года
Олимпийская сборная проиграла первый матч / коллаж: Главред, фото: УНИАН, Википедия

Олимпийская сборная Украины по футболу проиграла первый исторический матч на Олимпиаде в Париже. Игра подопечных Руслана Ротаня проходила против сборной Ирака и завершилась со счетом 2-1 в пользу противника. Об этом сообщают украинские СМИ.

Свой дебютный матч на Олимпийских играх во французском Лионе "сине-желтые" начали с забитого мяча, однако, получили два в ответ.

Летние Олимпийские игры 2024 года

Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счету Олимпийские игры, которые планируют провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр - Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.

видео дня

Старту подопечных Руслана Ротаня на Играх-2024 предшествовал скандальный матч группы В, в котором Марокко победило Аргентину со счетом 2:1. Поэтому Украина могла становиться лидером квартета после первого тура в случае победы с разницей в два или более мячей.

Несмотря на то, что игрок сборной Рубчинский забил гол на 53 минуте, уже через 5 минут футболист Ирака восстановил паритет. А еще позже с пенальти Ирак поставил окончательную точку в игре.

Олимпиада 2024

Национальный олимпийский комитет (НОК) утвердил состав официальной делегации Украины на Олимпиаде-2024, которая состоится с 26 июля по 11 августа. В Париж всего едут 297 человек.

Напомним, что ранее Папа Римский Франциск призвал страны, воюющие сейчас в мире, заключить перемирие на время Олимпиады в Париже. С такой речью он выступил во время молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра в Ватикане.

Также ранее сообщалось, что накануне чемпион мира по боксу украинец Александр Усик посетил разрушенную оккупантами детскую больницу Охматдет в Киеве.

Также читайте другие новости об Олимпиаде:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

футбол Украина Олимпиада-2024
Реклама

Главное за день

Уволит ли Зеленский Сырского: Костенко сделал важное заявление

Уволит ли Зеленский Сырского: Костенко сделал важное заявление

23:18 Украина
Все сгорело и разрушено: россияне уничтожили дом известного бизнесмена в Харькове

Все сгорело и разрушено: россияне уничтожили дом известного бизнесмена в Харькове

23:13 Украина
На Харьковщине произошла стрельба между украинскими военными: есть погибшие и раненые

На Харьковщине произошла стрельба между украинскими военными: есть погибшие и раненые

22:55 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Гороскоп на сегодня 25 июля: Весам - резкие перепады, Стрельцам - долгожданный день 15977

Гороскоп на сегодня 25 июля: Весам - резкие перепады, Стрельцам - долгожданный день

Гороскоп Таро на август 2024: Козерогам - триумф, Водолеям - зависть, Рыбам - удача 5783

Гороскоп Таро на август 2024: Козерогам - триумф, Водолеям - зависть, Рыбам - удача

Решение по Волыни: в Польше поставили неожиданное условие вступления Украины в ЕС 5335

Решение по Волыни: в Польше поставили неожиданное условие вступления Украины в ЕС

Найти красную ложку на фото за 6 секунд сможет только гений: загадка на внимательность 3200

Найти красную ложку на фото за 6 секунд сможет только гений: загадка на внимательность

Последние новости

00:26

У сбежавшего Цекало очень сильно похудела молодая жена

00:24

На Кураховском направлении ВСУ отбили один из самых масштабных штурмов войны

00:06

"Праймериз - это традиция": Клочок о том, могут ли оспорить кандидатуру Харрис

24 июля, среда
23:35

Украина проиграла первый футбольный матч на Олимпиаде 2024 года

23:18

Уволит ли Зеленский Сырского: Костенко сделал важное заявление

Путин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 годуПутин без танков и в поисках "мира": какой будет война в 2025 году
23:13

Все сгорело и разрушено: россияне уничтожили дом известного бизнесмена в ХарьковеВидео

22:55

На Харьковщине произошла стрельба между украинскими военными: есть погибшие и раненые

22:50

G7 может предоставить Украине 50 млрд долларов на войну

22:48

Будет ли Украина освобождать Крым оружием: эксперт - об интервью Сырского

Реклама
22:01

Наталка Карпа показала фото с мужем из ВСУ и рассказала, где он воюет

21:50

ВСУ второй раз сбили неизвестный дрон: в Defense Express рассказали о новом оружии РФ

21:47

Принц Гарри назвал виновных в расколе королевской семьи

21:33

Жена "слуги" Андрея Жупанина, которая "спалила" мужа в Лондоне, хвастается люкс-брендами в соцсетях

21:27

Звездная актриса показала редко фото с младшей дочерью: чем занимается девушка

20:57

Муж Алсу обратился к новому адвокату и назвал "приоритеты" разводного процесса

20:53

Поддерживает ли Си Украину: Зеленский сделал заявление по Китаю после поездки Кулебы

20:48

Ситуация внезапно улучшается: график отключения света на 25 июля

20:35

Муж MamaRika раскрыл секрет, как семье удалось спасти брак

20:13

ВСУ выбивают оккупантов из Прогресса: в "Хортице" раскрыли реальную ситуацию в селе

19:54

Появилась "свежая" десантура РФ с сильным оружием: что происходит в Донецкой области

Реклама
19:52

Россия может усложнить Украине удары по Крымскому мосту: что произошло

19:50

И не поспоришь: в Сети появился список самых красивых актрис всех времен

19:43

Как можно отстирать белые кроссовки: простой, но очень эффективный способВидео

19:25

Штормовой ветер, град и грозы: какие регионы будут заливать дожди

19:14

Киев накрыл критически загрязненный воздух: может влиять на самочувствие

19:00

"Не царь плохой": что способно вывести россиян на протесты против Путинамнение

18:58

РФ может готовить наступление на Запорожье: полковник ВСУ раскрыл неожиданный сценарий

18:33

Углава призывает снять гриф гостайны с дела об утечке данных из НАБУ

18:11

Еще больше 155 мм снарядов: Чехия анонсировала вторую волну закупки БК для ВСУ

18:07

Церковный праздник 25 июля: что запрещено делать на Успение праведной Анны

18:05

Мужчины за границей снова смогут получить паспорта, но есть условие: все подробности

17:22

Горит дом, есть пострадавшие: РФ ударила по центру Харькова

17:20

Что значит мощность 5 квт генератора: какие приборы можно подключитьВидео

17:13

Десерт, который вернет в детство: как приготовить домашнюю халву очень быстро и простоВидео

17:00

В 13 областях Украины ввели более жесткие ограничения света: новые графики отключений

16:59

Отмена отключений света: энергетики рассказали об улучшении ситуации

16:54

Замучили до смерти: РФ возвращает тела украинских военных без органовФото

16:53

Словакия "разразилась" угрозами в сторону Украины из-за нефти РФ: "Очень рискуют"

16:51

Звезда "Беверли хиллз" рассказала о последнем разговоре с покойной Шеннен Доэрти

16:26

"Надо срочно что-то делать": Шольц расставил точки над "и" в вопросе ударов по РФ

Реклама
15:48

Россия после первого обстрела атаковала Харьков повторно и снова бьет по городу

15:30

Почему в жару кондиционер не охлаждает: что нужно делать, чтобы его починитьВидео

15:28

Потери на складах под Воронежем впечатляющие: разведка Британии раскрыла детали

15:19

В Минцифры назвали категории граждан, которым ВЛК проходить не нужно

15:19

Железный генерал с душой романтика: Залужный поздравил жену с Днем рождения

14:48

Лунный календарь на август 2024: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

14:34

"Это обязательное условие": Трамп сделал громкое заявление о дебатах с Харрис

14:05

"Тяжело, нет силы": Саливанчук показала посиневшую руку после сильной травмы

13:35

Как убрать жирные пятна с одежды: лайфхак из TikTok сохранит ваши нервы

13:25

Сколько зарабатывает принц Уильям: раскрыта огромная цифра

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифы
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТО
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять