Украина проиграла первый футбольный матч на Олимпиаде 2024 года

Олимпийская сборная Украины по футболу проиграла первый исторический матч на Олимпиаде в Париже. Игра подопечных Руслана Ротаня проходила против сборной Ирака и завершилась со счетом 2-1 в пользу противника. Об этом сообщают украинские СМИ.
Свой дебютный матч на Олимпийских играх во французском Лионе "сине-желтые" начали с забитого мяча, однако, получили два в ответ.
Летние Олимпийские игры 2024 года
Летние Олимпийские игры 2024 - 33-е по счету Олимпийские игры, которые планируют провести с 26 июля по 11 августа 2024 года. 13 сентября 2017 года МОК на своей 131-й сессии в Лиме официально объявил столицу Олимпийских игр - Париж. Париж ранее принимал у себя летние Олимпийские игры 1900 и 1924 годов.
Старту подопечных Руслана Ротаня на Играх-2024 предшествовал скандальный матч группы В, в котором Марокко победило Аргентину со счетом 2:1. Поэтому Украина могла становиться лидером квартета после первого тура в случае победы с разницей в два или более мячей.
Несмотря на то, что игрок сборной Рубчинский забил гол на 53 минуте, уже через 5 минут футболист Ирака восстановил паритет. А еще позже с пенальти Ирак поставил окончательную точку в игре.
Олимпиада 2024
Национальный олимпийский комитет (НОК) утвердил состав официальной делегации Украины на Олимпиаде-2024, которая состоится с 26 июля по 11 августа. В Париж всего едут 297 человек.
Напомним, что ранее Папа Римский Франциск призвал страны, воюющие сейчас в мире, заключить перемирие на время Олимпиады в Париже. С такой речью он выступил во время молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра в Ватикане.
Также ранее сообщалось, что накануне чемпион мира по боксу украинец Александр Усик посетил разрушенную оккупантами детскую больницу Охматдет в Киеве.
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