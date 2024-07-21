Папа Римский призвал к миру в Украине перед Олимпиадой

Папа Римский Франциск призвал все воюющие сегодня стороны заключить мир и прекратить войну хотя бы на время Олимпиады, которая пройдет в Париже на днях.

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Папа Римский об Олимпиаде / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Папа Римский Франциск призвал воюющие страны в мире заключить перемирие на время Олимпиады в Париже. С такой речью он выступил во время молитвы "Ангел Господень" на площади Святого Петра в Ватикане. Об этом проинформировало издание Vatican News.

"Согласно давней традиции, пусть Олимпийские игры будут возможностью установить перемирие в войнах, демонстрируя искреннюю волю к миру", - сказал Франциск.

Папа отметил, что спорт имеет большую силу, которая способна объединить людей и разных культур.

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Кто такой Папа Франциск? Франциск - 266-й Папа Римский с 13 марта 2013 года. Ординарий украинских греко-католиков в Аргентине с 1998 года. Первый понтифик-иезуит.

6 апреля 2022 года Папа Франциск осудил резню в Буче и поднял украинский флаг.

15 апреля 2022 года во время традиционного Крестного хода в Риме в Страстную пятницу Франциск призвал украинцев и россиян к примирению.

18 ноября 2022 года Папа Франциск в очередной раз назвал российское вторжение в Украину "конфликтом в Украине", заявив, что Ватикан готов выступить посредником, чтобы остановить конфликт в Украине. 25 августа 2023 года Папа Римский заявил перед участниками Х Всероссийского дня католической молодежи в Санкт-Петербурге: "Никогда не забывайте о наследии. Вы - потомки великой России".

9 марта 2024 года стало известно, что в феврале в интервью швейцарской компании RSI Франциск заявил, что Украина должна иметь отвагу поднять белый флаг и начать переговоры с Россией, пишет Википедия.

"Я надеюсь, что это событие может стать признаком инклюзивного мира, который мы хотим построить, и что спортсмены с их спортивным свидетельством могут быть посланцами мира и ценными моделями для молодежи", - добавил Франциск.

Также Франциск попросил христиан молиться за мир в мире.

Война и Ватикан

Напомним, ранее в интервью швейцарскому телеканалу RSI, которое состоялось в феврале и должно быть опубликовано 20 марта, Папа Римский Франциск сделал неоднозначное заявление.

В частности, понтифик ответил на вопрос о том, нужно ли Украине поднять "белый флаг" и пойти на переговоры с РФ несмотря на то, что многие говорят, что это узаконит агрессию Москвы.

"Это одна из интерпретаций, это правда. Но я думаю, что самый сильный тот, кто смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и ведет переговоры", - сказал Франциск.

Позже директор пресс-службы Ватикана Маттео Бруни заявил, что понтифик не имел в виду капитуляцию Украины.

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